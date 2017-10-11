Хроника 10 октября: компенсация за Крым, спецстатус Донбасса, "независимость" Каталонии

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 10 октября, вступил в силу Закон о продлении особого статуса Донбасса, президент Петр Порошенко утвердил создание Ставки верховного главнокомандующего, а президент Чехии предложил компенсировать Украине потерю Крыма. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

Закон о продлении особого статуса Донбасса во вторник, 10 октября, был опубликован в официальной прессе, таким образом, он вступил в силу. Парламент в минувшую пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. В законе указывается, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В субботу документ подписал президент Петр Порошенко.

Порошенко утвердил создание Ставки верховного главнокомандующего

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 13 сентября 2017 года "О Ставке верховного главнокомандующего". Секретарю СНБО Александру Турчинову поручено принять организационные меры для обеспечения надлежащей деятельности Ставки верховного главнокомандующего в случае ее образования.

Президент Чехии предложил компенсировать Украине потерю Крыма

Президент Чехии Милош Земан считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить вопрос с помощью выплат Украине. Об этом он заявил в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом", — подчеркнул он.

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Стокгольмский арбитраж завершил слушания по делу "Нафтогаза" и "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж во вторник завершил слушания по иску по контракту на поставки газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", сообщил в ночь на среду главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко. "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

Нардепы подали в суд на Гройсмана из-за "бездействия" по Минздраву

Народные депутаты Верховной Рады Украины подали в суд на премьер-министра Владимира Гройсмана в связи с непредставлением с его стороны на назначение министра здравоохранения Украины. Об этом сообщил народный депутат Андрей Деркач (внефракционный). Исковое заявление подано также от имени народных депутатов Юрия Одарченко (фракция "Батькивщина"), Валерия Дубиля (фракция "Батькивщина").

Против "Свободы", "Батькивщины" и еще 14 партий открыты уголовные дела

Национальная полиция Украины начала 16 уголовных производств в отношении политических партий после соответствующего обращения Национального агентства противодействия коррупции (НАПК). В частности, речь идет об "Всеукраинском объединении "Свобода" и "Всеукраинском объединении "Батькивщина". Нарушения касаются порядка финансирования избирательной кампании кандидата или политсилы.

Суд отпустил уроженца Луганска, разбившего памятник Небесной сотне

Апелляционный суд Киева отпустил на свободу уроженца Луганска, который 5 октября разрушил памятную доску героям Небесной сотни в центре Киева, сообщил на своей странице в Facebook блогер Тим Златкин По его словам, причиной такого решения суда стало то, что памятник якобы не находится на балансе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Глава Каталонии подписал декларацию о независимости

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости. Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, но тут же призвал приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом. Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны.

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Новым главой ПАСЕ стала представитель Кипра

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник простым большинством в третьем туре избрала кипрского парламентария Стеллу Кириакидес главой организации. Стелла Кириакидес — представитель делегации Кипра в Ассамблее с 20 июня 2016 года. Она является председателем комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, входит в уставные органы Ассамблеи.

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире ежегодно 10 октября с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья.