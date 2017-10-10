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    Глава Каталонии подписал декларацию о независимости

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    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (133)

    (обновлено: )23410
    Подписи под декларацией о независимости Каталонии поставили председатель правительства, его заместитель, а также спикер парламента. Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства.
    Глава Каталонии призвал приостановить провозглашение независимости
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт – РИА Новости Украина. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости; прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал 24 Horas.

    В настоящее время свои подписи под документом ставят депутаты от партий, поддерживающих независимость, — "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", которые имеют в парламенте абсолютное большинство – 72 мандата.

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    Ранее, выступая в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

    Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны.

    На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

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