Глава Каталонии подписал декларацию о независимости

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости Украина. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости; прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал 24 Horas.

В настоящее время свои подписи под документом ставят депутаты от партий, поддерживающих независимость, — "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", которые имеют в парламенте абсолютное большинство – 72 мандата.

Читайте также: Во что выльется независимость Каталонии?

Ранее, выступая в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны.

На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.