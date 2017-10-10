Суд отпустил уроженца Луганска, разбившего памятник Небесной сотне - СМИ

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева отпустил на свободу уроженца Луганска, который 5 октября разрушил памятную доску героям Небесной сотни в центре Киева, сообщил на своей странице в Facebook блогер Тим Златкин

По его словам, причиной такого решения суда стало то, что памятник якобы не находится на балансе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"… Разбившего памятник Небесной Сотне, отпустил на свободу Апелляционный суд по причине… что памятник не находится на балансе КГГА! Это типа не памятник, а значит не преступление. На всякий случай, даю бесплатно юридическую консультацию Майдановцам: ни одно здание Апелляционного Суда в Киеве также НЕ стоит на балансе КГГА", — написал Златкин.

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В то же время прокуратура Киева опровергла информацию о том, что вандала освободили из-под стражи.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинским новостям" сказала, что распространенная блогером информация не соответствует действительности. "Подозреваемый находится под стражей. Никаких судов не было", — сообщила она.

Ранее пресс-служба киевского управления НП сообщила, что полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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