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    Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (184)

    (обновлено: )10602
    Закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" опубликован в парламентской газете "Голос Украины".
    Донецк
    AP Photo/Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Закон о продлении особого статуса Донбасса во вторник опубликован в официальной прессе, таким образом, он вступил в силу.

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    Парламент в минувшую пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. В законе указывается, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В субботу документ подписал президент Петр Порошенко.

    Во вторник этот закон под названием "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Закон вступает в силу с дня его опубликования в официальной прессе.

    Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекало 18 октября.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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