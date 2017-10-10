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    Глава Каталонии призвал подождать с независимостью автономии

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    Пучдемон заявил, что парламент Каталонии должен приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с Мадридом для согласования данного решения.
    Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что проведя референдум, автономия получила право на независимое государство, на то, чтобы ее выслушали.

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    По его словам, автономия получила мандат от народа на то, чтобы стать независимым государством в форме республики.

    Он подчеркнул на заседании правительства, что миллионы граждан видят единственным выходом из конфликта с Мадридом создание каталонского государства.

    "Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", — заявил Пучдемон.

    При этом он заявил, что парламент Каталонии должен приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с Мадридом для согласования данного решения.

    "Предлагаем парламенту отложить введение в силу декларацию о независимости, чтобы прийти к диалогу, который позволит прийти к согласованным переговорам", — заявил Пучдемон, выступая перед парламентом.

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    "Мы делаем этот шаг, уважая наших граждан и предлагаем нашему парламенту отсрочить вступление в силу одностороннего провозглашения о независимости, чтобы в ближайшие недели провести переговоры", — заявил Пучдемон.

    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. В минувшую пятницу были обнародованы окончательные результаты референдума.

    По данным женералитета, за независимость проголосовали более двух миллионов человек, 90,18% от общего числа голосовавших. Явка составила 43,03% (в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек), при том, что в автономном сообществе правом голоса обладают 5,3 миллиона. Окончательные результаты были переданы в парламент.

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