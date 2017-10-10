Глава Каталонии призвал подождать с независимостью автономии

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что проведя референдум, автономия получила право на независимое государство, на то, чтобы ее выслушали.

По его словам, автономия получила мандат от народа на то, чтобы стать независимым государством в форме республики.

Он подчеркнул на заседании правительства, что миллионы граждан видят единственным выходом из конфликта с Мадридом создание каталонского государства.

"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", — заявил Пучдемон.

При этом он заявил, что парламент Каталонии должен приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с Мадридом для согласования данного решения.

"Предлагаем парламенту отложить введение в силу декларацию о независимости, чтобы прийти к диалогу, который позволит прийти к согласованным переговорам", — заявил Пучдемон, выступая перед парламентом.

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"Мы делаем этот шаг, уважая наших граждан и предлагаем нашему парламенту отсрочить вступление в силу одностороннего провозглашения о независимости, чтобы в ближайшие недели провести переговоры", — заявил Пучдемон.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. В минувшую пятницу были обнародованы окончательные результаты референдума.

По данным женералитета, за независимость проголосовали более двух миллионов человек, 90,18% от общего числа голосовавших. Явка составила 43,03% (в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек), при том, что в автономном сообществе правом голоса обладают 5,3 миллиона. Окончательные результаты были переданы в парламент.