Ситуация в Каталонии подогрела сепаратизм в Европе

Владимир Матвеев, обозреватель

Глава Каталонии Пучдемон готов к переговорам, но не откажется от планов о независимости региона. Мадрид призывает вернуться на путь закона, а уже потом начинать диалог. В Европарламенте осудили и референдум в Каталонии, и действия полиции.

Правительство Каталонии выполнит волю граждан, которые на референдуме проголосовали за независимость провинции от Испании, заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Пучдемон заявил в телеобращении 4 октября, что открыт для переговоров с Мадридом через посредников, но центральные власти игнорируют интересы каталонццев. В то же время каталонские власти "ни на миллиметр" не отклонятся от своего курса на независимость региона, добавил он, передает DW.

По мнению Пучдемона, диалог не налаживается по вине Мадрида, который отклоняет все подобные предложения. В свою очередь, испанское правительство в специальном заявлении назвало условия для начала переговоров. "Если господин Пучдемон хочет вести переговоры или послать посредников, он прекрасно знает, что должен сделать прежде всего: вернуться на путь закона", говорится в пресс-релизе на сайте правительства Испании.

Мадрид отказывается вести переговоры "о чем-либо незаконном и не поддастся на шантаж".

При этом Пучдемон также заявил, что король Испании Фелипе VI встал на сторону правительства в вопросе о проведенном в автономной области референдуме о независимости, проигнорировав мнение миллионов каталонцев.

"Мы не согласны с обращением главы государства, который одобрил политику Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, мнение которых отличается от его мнения", заявил Пучдемон в специальном обращении, сообщает ВВС.

Ранее король Испании в обращении к подданным заявил, что безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании.

В связи с этим, парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена независимость от Испании. Так решили представители фракций, которые представляют правящее большинство в парламенте, сообщает La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/politica/20171004/431787813948/jxsi-cup-pleno-excepcional-parlament-lunes.html

Как пишет издание, представители партий "Вместе "за" (JxSí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) также требуют разрешения на выступление Пучдемона.

Согласно каталонскому закону о референдуме, выступление главы автономии должно запустить процедуру провозглашения независимости и повлечет за собой голосование в парламенте по данному вопросу.

Однако пока неизвестно, будет ли выступать Пучдемон, или же на голосование просто вынесут текст об объявлении независимости.

Между тем, Конституционный суд Испании запретил пленарное заседание парламента Каталонии, на котором должен решаться вопрос об объявлении независимости региона ввиду результатов недавнего референдума, непризнанного официальным Мадридом, пишет La Repubblica.

Напомним, референдум о независимости Каталонии, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября. Около 90 % голосовавших высказались за отделение этой автономии от Испании. В плебисците приняли участие 2,26 млн человек, то есть 42,3 процента от числа всех избирателей Каталонии.

В день проведения референдума полиция блокировала избирательные участки и выносила оттуда бюллетени и урны для голосования. В Барселоне спецназ стрелял резиновыми пулями по демонстрантам и применял шумовые гранаты. В столкновениях с полицией пострадали около тысячи человек, сообщает Радио Свобода.

В настоящее время между региональным правительством Каталонии и Мадридом не происходит никаких контактов.

3 октября сотни тысяч каталонцев приняли участие во всеобщей забастовке протеста против полицейского насилия и в поддержку независимости Каталонии от Мадрида.

В этом контексте депутаты Европарламента 4 октября в ходе обсуждения каталонского референдума и ситуации в Испании заявили, что голосование в Каталонии было незаконным. Депутаты также раскритиковали Мадрид за чрезмерное применение силы.

В ходе дебатов депутаты Европейского парламента призвали стороны конфликта к единству и диалогу. Многие парламентарии отметили высокий риск развала Испании и призвали Каталонию не объявлять независимость в одностороннем порядке.

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал обе стороны конфликта к переговорам. Председатель фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт призвал стороны прекратить эскалацию конфликта. В противном случае Испании грозит "фатальное разделение общества", сказал он.

Как отмечает центристская El Mundo, Испания оказалась "на грани катастрофы".

По мнению ряда западных экспертов, референдум о независимости в Каталонии и ситуация в Испании может подогреть сепаратистские настроения в Европе. В других странах ЕС существуют влиятельные группы, которые стремятся к переоценке своего самоопределения и выступают против центральных властей, напоминает британское издание The Guardian.

«Воинственная позиция» Мадрида, которую осудили как непристойное применение чрезмерной силы, отмечает издание, послала тревожный сигнал потенциальным сепаратистам. Отныне мирные кампании, которые полагаются лишь на политические средства и проводятся в рамках Устава ООН о всеобщем праве на самоопределение, в конечном счете, "обречены на провал".

Своими действиями премьер-министр Испании Рахой скорее добился того, что теперь кампания может перейти к "более радикальной фазе", потенциально привести «к столкновениям, ответному насилию и схожим протестам в других регионах», к примеру, среди населения Галисии.

В испанской Стране Басков, где сепаратисты в течение нескольких десятилетий вели террористическую кампанию мечта о независимости "отложена до поры до времени, но не забыта".

Кроме того, как пишет британское издание, "волновой эффект от каталонских репрессий" может выйти за пределы Испании. Одно время между ЭТА и ирландской ИРА существовали тайные каналы связи — террористические группы обменивались данными и делились опытом. Белфаст, как и Бильбао, — ещё одно место, где меры умиротворения, включающие передачу власти, ограниченную автономию и разделение полномочий, не производят особого впечатления на инакомыслящее меньшинство.

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В более широком контексте, волнения, потрясения в Каталонии являются частью общеевропейского, комплексного распада авторитета и легитимности «традиционного», «всемогущего, унифицированного национального государства», а также контроля, осуществляемого мэйнстримовскими левоцентристскими и правоцентристскими партиями.

"Храбрые и побитые избиратели Каталонии, пишет The Guardian, находятся в авангарде нового движения к Европе, где самоопределение проходит радикальную переоценку". Если лидеры и правительства, подобно Рахою, "останутся столь же упрямо несговорчивыми и откажутся уступать, то они рискуют быть сломленными".