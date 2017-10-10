Парламент Каталонии во вторник может объявить независимость от Испании

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости Украина, Елена Шестернина. Парламент Каталонии соберется во вторник, 10 октября, на заседание, итогом которого может стать одностороннее провозглашение независимости от Испании. Впрочем, это лишь один из возможных сценариев.

На прошлой неделе стало известно, что каталонский парламент соберется на заседание, чтобы "обсудить результаты референдума 1 октября". Сначала "час X" назначили на 9 октября, затем это заседание отменил Конституционный суд Испании. Спустя несколько дней была объявлена новая дата – глава женералитета (каталонского правительства) Карлес Пучдемон появится в парламенте 10 октября в 18.00 (19.00 по Киеву). Согласно официальной формулировке, чтобы "проинформировать о нынешней политической ситуации".

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В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. В минувшую пятницу были обнародованы окончательные результаты референдума. По данным женералитета, за независимость проголосовали более двух миллионов человек, 90,18% от общего числа голосовавших. Явка составила 43,03% (в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек), при том, что в автономном сообществе правом голоса обладают 5,3 миллиона. Окончательные результаты были переданы в парламент.

По поводу формулировки "проинформировать об итогах" в последние дни в Испании ведутся бурные обсуждения. Согласно закону о референдуме, принятому каталонским парламентом 6 сентября (у партий, поддерживающих независимость, абсолютное большинство), результаты предполагают объявление независимости.

В третьей статье закона говорится, что "результаты референдума имеют юридическую силу". А в четвертой статье написано:, что если на референдуме будет подано больше голосов за независимость, чем против, то результатом станет независимость Каталонии.

"С этой целью парламент Каталонии через два дня после объявления официальных данных избирательной комиссией, проведет очередную сессию для формального объявления независимости Каталонии, уточнения последствий и начала учредительного процесса", — говорится в документе.

Однако даже одна из самых активных сторонниц идеи независимости Каталонии, спикер парламента Карме Форкадель не стала отвечать на вопрос, будет ли на заседании провозглашена независимость, добавив, что на данный момент в повестке дня фигурирует лишь выступление главы женералитета Карлеса Пучдемона.

Сам Пучдемон в программе "30 минут" каталонского телеканала TV3 пообещал применить закон о референдуме. "Декларация о независимости, которую мы не называем "односторонней" декларацией о независимости, предусмотрена законом о референдуме как претворение в жизнь результатов. Мы применим то, что говорит закон", — сказал глава женералитета. Эта фраза, которая фигурировала в анонсе программы и была процитирована ведущими мировыми СМИ, в итоговую версию программы, вышедшей в эфир, не попала.

Тем временем общественная организация "Каталонская национальная Ассамблея" ровно в 18.00, то есть когда начнется выступление Пучдемона, созывает сторонников независимости выйти на митинг недалеко от здания парламента – "поддержать объявление результатов референдума". Такая формулировка фигурирует в официальном пресс-релизе.

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Стоит отметить, что в лагере сторонников независимости произошел раскол. Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP), у которой в каталонском парламенте всего десять мест, говорит об объявлении независимость как о решенном вопросе. Представитель этой партии Бенет Салельяс в понедельник заявил, что правительство Пучдемона "не может отступить" в этой ситуации, а если оно это сделает, то будет "задействована дорожная карта, принятая парламентскими группами, поддерживающими независимость". Он заверил, что CUP и вторая сепаратистская парламентская коалиция "Вместе за да" ведут работу над декларацией независимости.

Впрочем, в коалиции "Вместе за да", судя по различным заявлениям депутатов, нет однозначного понимания, что же именно произойдет вечером во вторник и в каком виде глава женералитета будет объявлять результаты.

Депутат от этой коалиции Марта Паскаль в интервью BBC заявила, что Пучдемон ограничится "символической декларацией" независимости, то есть признает юридическую силу результатов, но не станет формально объявлять независимость. Правда, в партии попытались опровергнуть ее заявление, свалив всю вину на журналистов, которые якобы неверно интерпретировали слова депутата.

Еще один вариант предложил депутат европарламента от Каталонской европейской демократической партии Рамон Тремоса – "словенский". То есть провозгласить независимость в одностороннем порядке, затем приостановить ее и вести переговоры с Мадридом уже с этих позиций. "Каталонское правительство могло бы, например, объявить независимость, приостановить ее реальное претворение в жизнь на некоторое время в ожидании того, чтобы сесть за стол переговоров без предварительных условий с испанским правительством, чтобы назначить согласованный референдум", — заявил он в интервью радиостанции Onda Vasca.

Сторонники независимости в настоящее время оказались расколоты на два лагеря. Как предположил источник РИА Новости в Мадриде, в первом, поддерживающем идею одностороннего объявления независимости, — "Кандидатура народного единства", половина партии "Левые республиканцы Каталонии", общественная организация Omnium Cultural, а также сам Пучдемон. Во втором, более умеренном, — Каталонская европейская демократическая партия (PDCat), часть "Левых республиканцев Каталонии", общественная организация "Каталонская национальная ассамблея", а также заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас.

Пока также неизвестно, как именно парламент – если он на это решится – будет "провозглашать независимость". Согласно закону о референдуме, голосования для этого не нужно.

При этом, помимо собственно декларации о независимости, возможны и другие варианты. Например, принять декларацию о намерении, то есть "отложенный вариант" провозглашения независимости или принять некий "символический документ".

Как бы то ни было, в Мадриде не собираются разговаривать с каталонскими властями ни при каком "варианте декларации".

"Под угрозой шантажа ничего нельзя построить. Поэтому абсолютно недопустимо, что они заявляют, что декларация о независимости вступит в силу на следующий день, или это будет декларация о независимости с отлагательным условием, окончательная, отложенная, в любой форме, которые сейчас обсуждаются там", — заявил премьер Испании Мариано Рахой в интервью газете El País.

Если худшие прогнозы подтвердятся и парламент Каталонии в каком бы то ни было виде "объявит независимость", правительство обещает "применить любые законные меры". При этом руководство страны упорно отказывается отвечать на вопрос, готово ли оно на применение 155 статьи конституции, которая позволяет лишить статуса автономии и переподчинить центральному правительству – "если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании".

Эта крайняя мера в отношении Каталонии правительству Испании явно не прибавит популярности. К тому же для применения этой статьи необходимо одобрение сената, и, хотя у Народной партии там есть необходимое абсолютное большинство, процесс может занять какое-то время.

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Еще одним вариантом является применение 116-й статьи конституции, которая предусматривает объявление "состояния тревоги, чрезвычайного и осадного положения". Причем для введения "состояния тревоги" правительству даже не нужно одобрение конгресса депутатство или сената – оно вводится декретом правительства.

Ранее король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".