Политолог: из-за Каталонии США оказались в неловком положении

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Референдума очень хотят в Каталонии и не очень хотят в Мадриде. Испанская полиция уже изъяла бюллетени для голосования. Минфин заморозил счета региона. Также были задержаны 14 политиков, которых обвиняют в организации референдума. В результате в Барселоне на протест вышли тысячи каталонцев.

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что референдум о независимости состоится в назначенный день – 1 октября. И политики уже подготовили план действий на случай "чрезвычайных обстоятельств".

А тем временем центральное правительство Испании продолжает настаивать на незаконности референдума, считая его прямым нарушением Конституции и посягательством на территориальную целостность страны.

Протесты в Каталонии в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал историк, политолог Александр Палий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому така дивна позиція США стосовно референдуму в Каталонії? Мовляв, будуть працювати з будь-якою структурою, яка буде створена в результаті референдуму.

– Оскільки США систематично, традиційно підтримують демократію, їм важко виступати проти референдумів.

В Курдистані їм це не заважає виступати проти референдуму.

– Тобто враховуючи, в тому числі, їхні інтереси. Тобто їм треба поєднати інтереси США і традиційну ідеологію США, яка не повинна бути суперечлива. Виходячи з цього, на перетині цих двох речей народжується позиція американська. Так було завжди.

Що зараз відповідає інтересам США аби Каталонія вийшла зі складу Іспанії?

– Мала достатній рівень суверенітету та не було зайвої дестабілізації в Європі. От що відповідає інтересам США.

Тобто ЄС не є зараз конкурентом для США?

– Ні, ЄС є партнером позитивним для США. Тому немає тут такої конкуренції жорсткої, ідеологічної.

Якщо цей референдум відбудеться, чи варто очікувати якоїсь ланцюгової реакції, коли Шотландія, Країна Басків в Іспанії?

– Шотландія вже голосувала. Частіше, ніж раз на десять років такі референдуми не проводяться. Не можуть, як правило, так швидко, все-таки якийсь політичний процес, політична культура.

Що стосується Бельгії, там Фландрія і Валлонія претендують на незалежність.

– Претендувати можна багато на що. Інша справа, що реально таких великих територіальних суб'єктів з якоюсь тривалою національною ідентичністю в Європі вже не так багато, практично всі вони отримали державність.

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Чи варто очікувати зростання сепаратистських настроїв в країнах ЄС, у разі, якщо референдум в Каталонії відбудеться?

– Я думаю, не варто. Це такий одиничний випадок.

К слову, президент Ассоциации украинцев в Испании Михаил Петруняк заявил в эфире "ГС", что подавляющая часть каталонцев и испанцев склоняется к тому, что идея автономии Каталонии является еще одним средством давления на центральное испанское правительство.