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    Интервью

    Политолог: из-за Каталонии США оказались в неловком положении

    Тема:

    Референдум в Каталонии: обыски, аресты (15)

    (обновлено: )31701
    США необходимо объединить свои интересы и традиционную идеологию, чтобы выгодно смотреться в мировом обществе в вопросе отношения к референдумам, считает политолог Александр Палий.
    Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Референдума очень хотят в Каталонии и не очень хотят в Мадриде. Испанская полиция уже изъяла бюллетени для голосования. Минфин заморозил счета региона. Также были задержаны 14 политиков, которых обвиняют в организации референдума. В результате в Барселоне на протест вышли тысячи каталонцев.

    Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что референдум о независимости состоится в назначенный день – 1 октября. И политики уже подготовили план действий на случай "чрезвычайных обстоятельств". 

    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Толстов: Каталония не купится на переговоры с Мадридом по автономии

    А тем временем центральное правительство Испании продолжает настаивать на незаконности референдума, считая его прямым нарушением Конституции и посягательством на территориальную целостность страны.

    Протесты в Каталонии в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал историк, политолог Александр Палий.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чому така дивна позиція США стосовно референдуму в Каталонії? Мовляв, будуть працювати з будь-якою структурою, яка буде створена в результаті референдуму.

    – Оскільки США систематично, традиційно підтримують демократію, їм важко виступати проти референдумів.

    В Курдистані їм це не заважає виступати проти референдуму.

    – Тобто враховуючи, в тому числі, їхні інтереси. Тобто їм треба поєднати інтереси США і традиційну ідеологію США, яка не повинна бути суперечлива. Виходячи з цього, на перетині цих двох речей народжується позиція американська. Так було завжди.

    Протесты в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Неспокойный референдум в Каталонии. Столкновения в Барселоне

    Що зараз відповідає інтересам США аби Каталонія вийшла зі складу Іспанії?

    – Мала достатній рівень суверенітету та не було зайвої дестабілізації в Європі. От що відповідає інтересам США.

    Тобто ЄС не є зараз конкурентом для США?

    – Ні, ЄС є партнером позитивним для США. Тому немає тут такої конкуренції жорсткої, ідеологічної.

    Якщо цей референдум відбудеться, чи варто очікувати якоїсь ланцюгової реакції, коли Шотландія, Країна Басків в Іспанії?

    – Шотландія вже голосувала. Частіше, ніж раз на десять років такі референдуми не проводяться. Не можуть, як правило, так швидко, все-таки якийсь політичний процес, політична культура.

    Що стосується Бельгії, там Фландрія і Валлонія претендують на незалежність.

    – Претендувати можна багато на що. Інша справа, що реально таких великих територіальних суб'єктів з якоюсь тривалою національною ідентичністю в Європі вже не так багато, практично всі вони отримали державність.

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    Чи варто очікувати зростання сепаратистських настроїв в країнах ЄС, у разі, якщо референдум в Каталонії відбудеться?

    – Я думаю, не варто. Це такий одиничний випадок.

    К слову, президент Ассоциации украинцев в Испании Михаил Петруняк заявил в эфире "ГС", что подавляющая часть каталонцев и испанцев склоняется к тому, что идея автономии Каталонии является еще одним средством давления на центральное испанское правительство. 

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