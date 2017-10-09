Каталония на пороге колоссальных геополитических проблем

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Каталонии прошли масштабные митинги противников независимости региона. Например, муниципальная полиция Барселоны сообщила, что в центре города на митинге в поддержку единства Испании собрались около 350 тысяч человек. Большинство демонстрантов пришли на акцию с каталонским и испанским флагами.

Они высказывались за единство страны и призывали к диалогу власть Каталонии и правительство в Мадриде. Также сторонники единства Испании требовали посадить в тюрьму главу парламента региона Карлеса Пучдемона.

Пути решения политического конфликта в Испании проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист-международник Николай Гнатовский.

Как далее возможно разрешение конфликта между Каталонией и испанским правительством? twitter.com/abenitezburraco Топ событий в мире: протесты в Барселоне, секс-скандал в Голливуде

— Трудно сказать, но я не исключаю, что речь идет о втором варианте. В конце концов, стороны выбрали путь эскалации конфликта и заявление было довольно радикальных позиций. Но что важно отметить, этот вопрос остается сугубо внутренним испанским вопросом. То есть, по международному праву говорить о какой-либо независимости Каталонии совершенно невозможно. Юридическое значение того, что произошло в прошлое воскресенье, когда был так называемый референдум, оно по международному праву ничтожно, потому что такие действия незаконны, если они не соответствуют внутреннему праву Испании. Испанские суды на этот счет высказались однозначно, и поэтому здесь вопрос в том, насколько Испания в состоянии будет внутри своей страны, внутри своего общества найти решение этого вопроса.

Могут ли что-то изменить в форматах и механизмах международных отношений желания Каталонии, иракского Курдистана и Косово стать независимыми государствами?

— Я не думаю, что какой-либо из названых прецедентов имеет отношение для Каталонии. Для Каталонии в первую очередь, Испании в целом и Европы имеет значение императивный принцип нерушимости границ на европейском континенте, который существует в международном праве и который не подлежит нарушению. Дело в том, что Каталония не является колонизированной какой-то территорией. То есть не является территорией, народ которой имеет право на самоопределение по международному праву. А он его уже реализовал в составе Испании, с теми автономными правами, которые регион на сегодня имеет в Испании. Увеличивать или уменьшать объем этих прав в данном случае это внутрииспанский вопрос. Но поскольку Испания — это государство-член ЕС и Совета Европы, там очень жесткие пределы для этого диалога существуют, то есть нельзя просто взять и проигнорировать чье-то мнение. Необходимо все-таки пытаться решить вопрос. Что касается названых вами примеров, они очень неоднозначны тоже, потому что по Косово единой позиции ЕС нет и единой позиции государств в мире в целом тоже нет. Как вы знаете, Косово частично признано, частично не признано. Но то что там произошло, было результатом войны, этнических чисток, совершенно других событий, которые абсолютно не имели место и никогда не будут иметь место в Каталонии. С Курдистаном тоже ситуация достаточно спорная, потому что можно говорить в принципе о праве на самоопределение курдского народа. Потому что это огромная нация, которая не имеет своей государственности. Другое дело, какие формы она будет принимать, это тоже в общем-то вопрос спорный весьма.

Кто должен разбираться в этом конфликте международного права? REUTERS Susana Vera Мадрид и Барселона в мучительных поисках посредника

— Простор для манипуляций огромный и здесь нужно говорить о том, что эти принципы по возможности, нужно толковать как не противоречащие друг другу. И в случае с Каталонией как раз они не противоречат друг другу, потому что каталонский народ в общем-то себя реализовал. То есть, здесь самореализация уже произошла. В Европе на сегодня нет таких территорий, где кто-то бы не самоопределился и кто-то имел право на отделение.

Возможно ли отойти в данном случае от силового пути решения вопроса?

— Не берусь утверждать, что будет иметь худшие последствия для подкармливания сепаратистских настроений: слабая или сильная позиция Мадрида. С другой стороны, понятно, что речь идет, в том числе и об индивидуальных правах человека, которые в общем-то подвергались существенной опасности во время действий по подавлению активности, связанной с референдумом. Так что здесь у Испании есть масса других жестких обязательств, которые она должна соблюдать, в том числе слушать всех и в общем-то применять силу пропорционально. Мадрид может привлечь Брюссель в качестве посредника, если захочет. На данный момент позиция ЕС заключается в том, что Испания — развитое демократическое государство, которое в состоянии самостоятельно решить такие вопросы и в общем-то это мудрая позиция. Если ситуация выйдет из-под контроля в том смысле, что они не придут к какому-либо разумному урегулированию, тогда, возможно, и стоит Брюссель привлечь, но на данный момент это пока еще не ясно.

Может ли Мадрид затаскать в судах каталонское правительство?

— Сам этот закон априори был неконституционным по испанскому праву. Поэтому я не думаю, что нарушение процессуальных сроков уже не конституционного закона имеет какое-то существенное значение. И, конечно, Испания будет пользоваться юридическими средствами. Собственно, она ими и пользуется. Все эти действия, связанные с референдумом, были признаны не конституционными, и были запрещены. Так что с точки зрения испанской правовой системы тут все сработало достаточно четко. Но ведь нельзя право отрывать от реального политического процесса. Потому что право само по себе, если угодно, обслуживающую функцию часто исполняет для политического процесса. То есть оно устанавливает какие-то общие принципы, которые для всех являются обязательными, но пространство для маневра очень большое, потому что если есть сильная политическая воля, если есть действительно критическая масса людей, которым что-то нужно, то их так просто проигнорировать нельзя, ссылаясь на правовые принципы, тут надо решать вопрос компромиссом.

Стоит ожидать, что Каталонию лишат всех прав автономии, как это раньше обещал Мариано Рахой?

— Трудно сказать, потому что это уже получается гадание. На самом деле, не знает никто. Не знает и Рахой, не знают и каталонцы. Ясно, что ситуация в самой Каталонии неоднозначная. Последние манифестации в поддержку единства Испании показали, что там нет консенсуса. Да и явка на так называемом референдуме тоже была не слишком высокой. Это все политические факторы, не правовые. Так что когда стороны поймут, где пределы их компромисса, если они его найдут, а они должны его найти, то вопрос так или иначе урегулируется. Лично я очень сомневаюсь, что права Каталонии по сравнению с тем, что есть сейчас, будут сокращены.

Может Мадрид пойти на проведение референдума, при этом пустив максимальные ресурсы на мобилизацию происпанского большинства?

— Возможно, хотя вопросы целостности Испании это не сугубо каталонский вопрос, это вопрос всей Испании. Нужно ли организовывать то, что и так будет ясно на общем испанском уровне, это большой вопрос. Организовывать что-то внутри самой Каталонии Испания не будет, потому что это будет противоречить всей логике её правовых действий и политических заявлений. Я думаю, никаких голосований на этот счет не будет. Вопрос будет решаться в рамках политического процесса в Испании.

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Напомним, эксперт Виктор Шлинчак считает, что если бы половина избирательных участков не была заблокирована, количество проголосовавших за отделение Каталонии было бы намного больше.