В Каталонии намерены провозгласить независимость - глава автономии

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон пообещал применить закон о референдуме, который предполагает объявление независимости автономного сообщества от Испании в случае победы во время голосования сторонников "да". Об этом он заявил в программе "30 минут" каталонского телеканала TV3.

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Закон о референдуме был принят 6 сентября каталонским парламентом, где у партий, поддерживающих независимость ("Вместе за да" и "Кандидатура народного единства"), абсолютное большинство. Он предполагает, что в случае победы на референдуме сторонников отделения от Испании, парламент провозгласит независимость. Этот закон, равно как и закон о "переходном периоде", был заморожен Конституционным судом (КС) Испании.

"Декларация о независимости, которую мы не называем "односторонней" декларацией о независимости, предусмотрена законом о референдуме как претворение в жизнь результатов. Мы применим то, что говорит закон", — сказал Пучдемон.

Он также заявил, что каталонские власти не поддерживают никаких контактов с центральным правительством в Мадриде. "Уже некоторое время их нет, поскольку они (власти Испании — ред.) уходят от обсуждения этой темы. Они бы хотели, чтобы эту тему не обсуждали", — заявил глава женералитета.

"То, что происходит в Каталонии реально, нравится вам это или нет. Миллионы человек проголосовали, что они хотят решать, мы должны об этом говорить", — добавил председатель правительства этого испанского автономного сообщества.

Представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо, который также участвовал в обсуждении, заявил, что является сторонником "поиска формулы консенсуса". "Надо активно обсуждать, искать точки соприкосновения, всем немного уступить и продолжать вместе работать", — заявил Мильо.

"Я себя спрашиваю, почему решением конфликта должен быть референдум? Референдум в конце концов это синдром 50+1. Есть победители и проигравшие. На следующий день, что мы урегулировали? Конфликт остался. Мы его не разрешили", — сказал Мильо.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

Парламент Каталонии соберется 10 октября на заседание, на котором Пучдемон проинформирует о результатах референдума. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство. Официально этого пункта в повестке дня пока нет.