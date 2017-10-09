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    В понедельник в ПАСЕ пройдут дебаты по закону об образовании и по Каталонии

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    Реформа образования: необратимые последствия (167)

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    Перед сессией ПАСЕ от парламентариев поступили запросы на проведение срочных дебатов по недавно принятому в Украине закону об образовании, а также по политическому решению кризиса в Каталонии.
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Выборы нового председателя на одну сессию, положение в Азербайджане и будущее Совета Европы станут центральными темами открывающейся во французском Страсбурге осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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    В ходе октябрьской сессии, открывающейся в понедельник, должно было состояться официальное отстранение Педро Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию.

    Однако в пятницу стало известно, что Педро Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку. ПАСЕ официально подтвердила факт отставки, сообщив, что и.о. председателя будет британец Роджер Гейл, исполнявший эти функции и ранее.

    Бывшая политгруппа Аграмунта решила использовать свою очередь на выдвижение кандидата и в субботу вечером стало известно, что в ПАСЕ появилось два кандидата на пост главы организации: Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерис (Литва).

    В соответствии с правилами процедуры ассамблеи, председатель избирается тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября.

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    Избранный таким образом президент остается на своем посту до открытия следующей очередной сессии, которая пройдёт в Страсбурге, 22-26 января 2018 года.

    В ходе сессии будет представлен доклад основного кандидата на пост главы ПАСЕ в 2018 году итальянского парламентария Микеле Николетти, посвященном оценке ситуации в Совете Европы накануне саммита организации.

    Как сообщили РИА Новости в аппарате ПАСЕ, перед сессией от парламентариев поступили запросы на проведение срочных дебатов (с возможным принятием резолюции) по недавно принятому в Украине закону об образовании, а также по политическому решению кризиса в Каталонии. Решение о включении в повестку сессии этих предложений будет принято в понедельник.

    Парламентарии также проведут дискуссию об использовании новых генетических технологий на людях, а также о преследовании и наказании преступлений против человечности – и возможного геноцида – совершаемых ИГ.

    В ходе сессии перед парламентариями выступит президент Чехии Милош Земан, глава комитета министров иностранных дел — Любомир Заоралек, а также президент Украины Петр Порошенко.

    На вопросы парламентариев ответит генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

    Завершится осенняя сессия в пятницу, 13 октября.

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