Независимую Каталонию не ждут в ЕС - Воля

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КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Массовые акции противников независимости Каталонии прошли накануне в ряде городов региона, а также в Мадриде. На понедельник, 9 октября, было запланировано заседание парламента Каталонии, в ходе которого политики должны были рассмотреть результаты референдума о независимости региона от Испании, прошедшего в начале месяца.

По данным властей Каталонии, 90% жителей поддержали ее отделение от Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в свою очередь заявил, что может воспользоваться статьей 155 Конституции Испании, которая позволяет правительству ограничить автономию Каталонии.

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Как развивается противостояние центральной власти и каталонцев, рассказал международный обозреватель радиостанции Голос Столицы Владимир Воля.

"Страсти продолжают клокотать как варево в котле, и если говорить об идее посредничества и диалога, то представители каталонского движения "За независимость" говорят, что давайте обсуждать. А испанское правительство говорит, что нет, никакого посредничества. Об этом заявил сам премьер-министр Испании Мариано Рахой. О диалоге заявили не только власти Каталонии, а и крупнейшая партия Испании – Социалистическая. Стоит отметить определенный прогресс в том, что страсти утихают, поскольку представитель Испании в Каталонии извинился за действия полиции, а это уже позитивный момент. Тем не менее, в Евросоюзе отметили, что Каталония не будет автоматически членом ЕС, а сегодня (9 октября – ред.) представитель МИДа Франции заявила, что в случае выхода Каталонии из состава Испании, в ЕС Каталонии точно не будет", — сообщил Воля.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".