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    В мире

    Париж не признает независимость Каталонии

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    Европейский сепаратизм: век живи, век учись (122)

    (обновлено: )5801
    Как заявила министр по европейским делам при французском МИД Натали Луазо, если Каталония провозгласит независимость, она не будет признана.
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Франция не намерена признавать независимость испанской автономии Каталония, провозглашенную в одностороннем порядке, заявила министр по европейским делам при французском МИД Натали Луазо.

    Многотысячный митинг против действий полиции в центре Барселоны
    REUTERS Yves Herman
    Ситуация в Каталонии подогрела сепаратизм в Европе

    Парламент Каталонии соберется 10 октября на заседание, на котором председатель правительства Карлес Каталонии Пучдемон проинформирует о результатах референдума. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство.

    "Если будет провозглашена независимость, это произойдет в одностороннем порядке, она не будет признана ", — сказала министр в эфире телеканала CNEWS. Луазо также отметила, что признание независимости региона означало бы его автоматический выход из ЕС.

    Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

    Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

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