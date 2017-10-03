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    Власти Каталонии пытались сломить единство Испании - Фелипе VI

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (98)

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    В Каталонии в минувшее воскресенье прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны.
    Король Испании Фелипе VI
    wikipedia

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Власти Каталонии пытались сломить единство Испании и национальный суверенитет и пошли против государства, заявил король Испании Фелипе VI.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Референдум в Каталонии: забудьте о прежней Испании и... Европе

    "Они попытались сломить единство Испании и национальный суверенитет", — сказал Фелипе VI в ходе телеобращения к нации.

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    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон.

    Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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