Каталония повисла на волоске - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В понедельник, 9 октября, пройдет заседание парламента Каталонии. В ходе заседания политики планируют рассмотреть результаты референдума о независимости региона от Испании, прошедшего в начале месяца. По данным властей Каталонии, 90% жителей поддержали ее отделение от Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой уже заявил, что может воспользоваться статьей 155 Конституции Испании, которая позволяет правительству ограничить автономию Каталонии.

Ситуацию в Каталонии прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Антон Кучухидзе.

Антон Кучухидзе, facebook Антон Кучухидзе

Готовы ли стороны к переговорам?

— Мадрид изначально был готов к переговорам и двери они всегда оставляли открытыми как раз таки для обсуждения тех волнующих вопросов, которые были у правительства Каталонии. Другое дело, то что Каталония, по разной информации, пытается вести переговоры с помощью каких-то посредников. В то же время была информация в испанских СМИ, якобы они планируют вести переговоры при посредничестве Брюсселя, с Мадридом. А мы знаем позицию Еврокомиссии, что ситуация, которая сегодня есть в Испании, это внутреннее дело Испании. Поэтому в принципе мы имеем место с технологией со стороны Барселоны, потому что зачем в единой стране посредники в переговорах между центром и автономным сообществом? Тут единственный путь, это прямые переговоры. И на самом деле, как мы уже видим, после активизации уже унионистов даже в самой Каталонии, потому что 90% поддержки, это 90% из двух миллионов людей, которые проголосовали, а явка вообще низкая была — 42% среди каталонцев. Поэтому чем дальше оттягивать переговоры, тем меньше будет вообще рычагов каких-то адекватных у властей Каталонии на переговорах. Если еще на прошлой неделе таких массовых маршей и митингов за единство Испании не было, они уже есть. Со стороны международного сообщества Каталония поддержку не получила. И чем дальше, тем меньше поддержки будет. И надо учитывать такой психологический момент, что из тех двух миллионов, кто голосовал за независимость, появится очень много людей, которые поймут, как их использовали безжалостно.

Почему тогда представители правительства Каталонии тянут, если они понимают, что время играет против них?

— Изначально они начали игру, в которой у них было бы поражение. Даже по их же соцопросу за июль, только 41% был за независимость Каталонии, 48% были против этого. Я так понимаю, там есть определенные личные вопросы, возможно даже бизнесового характера, или какое-то личное невосприятие лидеров автономного сообщества и нынешнего премьера, но объективных причин для того, чтобы Каталония имела шанс стать независимой, не было изначально.

Из Каталонии начал уходить бизнес массово. Может быть такое, что крупный бизнес надавил на каталонских политиков?

— Тут бизнес напрямую связан с большой политикой. Специфика инвестиций в Каталонию следующая: три крупных инвестора в Каталонию — это Франция, Германия, США, при семи тысячах иностранных компаний в Каталонии, на эти страны отводится практически три тысячи компаний. Поэтому учитывая наличие бизнеса и учитывая официальные позиции этих стран о единой Испании, тут бизнес тесно связан с политикой. Соответственно, такая вероятность того, что бизнес мог надавить, она конечно же есть. То есть, Каталония процветает в рамках единой Испании. Выйдя из Испании, даже теоретически, она теряет все преференции, которые у них есть сегодня.

Может такое быть, что в результате весь этот конфликт попытаются перезагрузить, объявив в Каталонии перевыборы местного парламента?

— Если правительство Каталонии пойдет на какое-то обострение, расшатывая ситуацию, то статья 155, которая подразумевает роспуск местных органов власти и введение прямого правления автономным сообществом, оно будет применено. Но пока они так пятятся, я думаю, что Мариано Рахой попытается прежде всего юридическими методами выиграть эту политическую борьбу. Потому что в насилии и резкости Мадрид на самом деле тоже не заинтересован.

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Напомним, политолог Владимир Воля ранее заявлял, что старания каталонцев завоевать независимость от Испании тщетны, поскольку де-юре избирательный процесс признан незаконным.