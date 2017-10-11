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    Испания назвала недопустимым провозглашение в Каталонии независимости

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    Заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что "большинство каталонцев не хотят независимого государства в форме республики".
    Флаг Испании
    flickr.com/petter palander

    КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина. Испанское правительство считает недопустимым заявление главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона о провозглашении независимости, заявила заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

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    REUTERS Juan Medina
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    "Председатель женералитета Карлес Пучдемон довел ситуацию до максимального уровня нестабильности. Речь главы женералитета — речь человека, который не знает, где он, куда идет и с кем хочет идти. Правительство не может признать законность закона Каталонии о референдуме, который был заморожен Конституционным судом. Женералитет не может применять результаты 1 октября, поскольку это было незаконное действие, с минимальными гарантиями", — заявила вице-премьер.

    Она добавила, что "большинство каталонцев не хотят независимого государства в форме республики".

    "Никто, ни Пучдемон, никто не может воспользоваться последствиями закона, который не существует, референдума, которого не было. Ни Пучдемон, никто не может навязывать посредничество, если не вернется в законное русло. Диалог между демократами происходит в рамках закона, уважая правила игры", — сказала Сантамария.

    Она сообщила, что в среду пройдет экстренное заседание совета министров Испании.

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    Ранее, выступая в парламенте с результатами референдума Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

    Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

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