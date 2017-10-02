Референдум в Каталонии. Причем здесь Донбасс?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Отношения Барселоны и Мадрида имеют давнюю историю, но если отбросить исторический антураж, то все процессы, происходящие сейчас в регионе, можно считать элементом торгов с центральной властью Испании. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

РИА Новости Украина Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

"Все процессы, которые сейчас происходят в Каталонии, это, насамом деле — вопрос денег. Лучших друзей поссорили деньги. Вот такая ситуация в Испании, поскольку основное недовольство каталонцев и властей Каталонии вызвано тем, что слишком большое количество налогов одна из самых богатых провинций вынуждена отдавать в Мадрид, не получая взамен тех субвенций, на которые они надеялись", - сказал Корнейчук.

Он напомнил про договор между властями Каталонии и центральной властью, заключенный в 2006 году, согласно которому большая часть налогов должна оставаться в регионе — "однако потом произошел кризис 2008-2009 года, центральная власть свои обязательства не выполнила, и это еще сильнее повлияло на определенные центробежные тенденции".

По мнению эксперта, "сказать, что каталонцы на самом деле хотят независимости, тоже нельзя", и "сообщения о том, что 90% проголосовали за независимость — определенная манипуляция".

Корнейчук отметил, что проголосовали на референдуме 42%, из которых действительно 90% сказали "да", но в численном выражении это "всего два миллиона человек из 5,3 миллиона человек, имеющих право голоса, из 7 миллионов каталонцев".

"Поэтому можно, конечно, с помощью своих сторонников из меньшинства принять решение о независимости. Однако — как воплотить его потом, и не выступят ли против этого большая часть населения Каталонии — это большой вопрос. Я считаю, что этот референдум — это продолжение торгов между Каталонией и Мадридом, которые идут уже не один год", — сказал политолог.

По его словам, Мадрид в последние годы не хотел идти на компромиссы, но теперь у властей Каталонии появился достаточно сильный аргумент для того, чтобы давить на центральную власть. Поэтому, считает Корнейчук, мы, скорее всего, не увидим каких-то кардинальных решений, а начнутся торги, возможно, при участии европейских посредников: "стороны сядут за стол переговоров и будут говорить о том, как им жить дальше".

Что касается жестких силовых действий со стороны центральной власти, то, по мнению аналитика, на самом деле Мадрид не пытался сорвать референдум, поскольку тогда "могли бы заблокировать большую часть избирательных участков". В данном этого не произошло. В случае центральная власть также пыталась показать свою силу с тем, чтобы иметь более прочные позиции на будущих переговорах, считает Корнейчук.

Проводя аналогии, эксперт отметил, что и курдский референдум можно рассматривать как элемент торга между Вашингтоном и Москвой.

Что до референдума в Донбассе, то, по словам Корнейчука, тут сложно найти параллели с ситуацией в Каталонии или в иракском Курдистане.

"Мы тут несомненно видим отличия. Во-первых, мы должны понимать, что и Курдистан, и Каталония давно демонстрировали определенные центробежные тенденции, они давно имеют автономию… А ситуация в Донбассе была совершенно иная. Там не было автономии, Донбасс никогда не демонстрировал желания отъединиться от Украины. И мы прекрасно понимаем, что референдум в Донбассе (…) на самом деле был ответной мерой на ситуацию в Киеве, это был ответ на Майдан, будем откровенно говорить, на тот государственный переворот, который здесь произошел", — сказал Корнейчук.

Напомним, в Каталонии в воскресенье 1 октября прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны.

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На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Тем не менее голосование на многих участках состоялось.

По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после проведенного в воскресенье референдума о независимости региона от Испании заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.