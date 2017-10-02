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    Еврокомиссия проведет дебаты по референдуму в Каталонии

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (81)

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    По словам председателя Европарламента Антонио Таяни, дебаты по вопросу референдума в Каталонии в рамках пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге состоятся в среду во второй половине дня.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Европарламент проведет в среду дебаты по вопросу референдума в Каталонии в рамках пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге, за это в понедельник проголосовало большинство депутатов ЕП.

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    Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

    "Дебаты состоятся в среду во второй половине дня", — сказал, представляя итоги голосования, председатель Европарламента Антонио Таяни. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

    По его словам, дебаты пройдут в присутствии Еврокомиссии.

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