Фотоитоги 2 октября: теракт в Лас-Вегасе, референдум в Каталонии и пожар хостела в Запорожье

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Как сообщил заместитель шерифа Кевин МакМэхил, Пэддок ранее не попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. По данным телеканала NBC News, по предварительным данным, он не имел связей с терроризмом. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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Полиции Каталонии расследует обстоятельства гибели трех человек в городе Барселоне, сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Twitter. "Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", – сказано в сообщении. В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

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В результате ночного пожара, который случился во вторник в хостеле в Запорожье, погибли пять человек. Спасателям ГСЧС удалось спасти четверых, в том числе восьмилетнюю девочку. По данным ГСЧС, причиной трагедии мог стать включенный обогреватель. Также в службе сообщили, что люди не могли выбраться из здания через окна, так как на них были решетки.

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