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    Фотоленты

    Фотоитоги 2 октября: теракт в Лас-Вегасе, референдум в Каталонии и пожар хостела в Запорожье

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (80)

    (обновлено: )61
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    В Запорожье в результате пожара в хостеле погибли пять человек
    На месте падения военного транспортного самолета Ан-12 в Конго
    Последствия землетрясения в Мексике
    Встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Сената Австралии Стивена Перри в Киеве
    Полиция принимает дополнительные меры безопасности у британского парламента
    Переизбрание мэра Лиссабона Фернандо Медины
    Снос МАФов в Киеве
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе.
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Референдум в Каталонии
    Столкновения с полицией во время референдума в Каталонии.
    El Pais
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии.
    REUTERS Eloy Alonso
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии.
    REUTERS Enrique Calvo
    В Запорожье в результате пожара в хостеле погибли пять человек
    В Запорожье в результате пожара в хостеле погибли пять человек.
    УНИАН
    На месте падения военного транспортного самолета Ан-12 в Конго
    На месте падения военного транспортного самолета Ан-12 в Конго.
    REUTERS/Stringer
    Последствия землетрясения в Мексике
    Последствия землетрясения в Мексике
    REUTERS Jose Luis Gonzalez
    Встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Сената Австралии Стивена Перри в Киеве
    Встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Сената Австралии Стивена Перри в Киеве.
    УНИАН
    Полиция принимает дополнительные меры безопасности у британского парламента
    Полиция принимает дополнительные меры безопасности у британского парламента
    REUTERS Afolabi Sotunde
    Переизбрание мэра Лиссабона Фернандо Медины
    Переизбрание мэра Лиссабона Фернандо Медины
    REUTERS
    Снос МАФов в Киеве
    Снос МАФов в Киеве.
    segodnya.ua

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    Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе.

    Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Как сообщил заместитель шерифа Кевин МакМэхил, Пэддок ранее не попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. По данным телеканала NBC News, по предварительным данным, он не имел связей с терроризмом. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Смотрите также: Массовое убийство в Лас-Вегасе. Все детали

    Полиции Каталонии расследует обстоятельства гибели трех человек в городе Барселоне, сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Twitter. "Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", – сказано в сообщении. В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

    Смотрите также: Как достается независимость. Референдум в Каталонии

    В результате ночного пожара, который случился во вторник в хостеле в Запорожье, погибли пять человек. Спасателям ГСЧС удалось спасти четверых, в том числе восьмилетнюю девочку. По данным ГСЧС, причиной трагедии мог стать включенный обогреватель. Также в службе сообщили, что люди не могли выбраться из здания через окна, так как на них были решетки. 

    Смотрите также: Появились фото с места страшного пожара в хостеле Запорожья

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