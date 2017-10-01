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    Кровь и бюллетени. Столкновения в ходе референдума в Каталонии

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (50)

    (обновлено: )1701
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии. Одна из пострадавших в результате действий полиции
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии. Полиция отбирает бюллетени
    Референдум о независимости Каталонии
    Референдум о независимости Каталонии
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    В Каталонии возле избирательных участков пролилась первая кровь
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    El Pais
    Референдум в Каталонии. Одна из пострадавших в результате действий полиции
    Референдум в Каталонии. Одна из пострадавших в результате действий полиции
    @raulromeva
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    @raulromeva
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    @marieta_750
    Референдум в Каталонии. Полиция отбирает бюллетени
    Референдум в Каталонии. Полиция отбирает бюллетени
    @raulromeva
    Референдум о независимости Каталонии
    Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Каталонии
    Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    El Pais
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    El Pais
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    El Pais
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    El Pais
    В Каталонии возле избирательных участков пролилась первая кровь
    В Каталонии возле избирательных участков пролилась первая кровь
    @Berlustinho

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    Референдум в Каталонии

    Более 300 человек пострадали во время столкновений с полицией в день проведения референдума в Каталонии, сообщили власти автономного сообщества.

    Появилось видео стрельбы полиции по протестующим в Каталонии
    Ruptly TV в
    Появилось видео стрельбы полиции по протестующим в Каталонии

    "Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжелом состоянии. Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы", — сообщил на пресс-конференции официальный представитель женералитета Жорди Турул.

    Он также сообщил, что голосование в настоящее время проходит на 96% избирательных участках.

    В Каталонии в 9.00 (10.00 по Киеву) 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать, среди активистов есть пострадавшие. Однако на ряде участков голосование проходит.

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