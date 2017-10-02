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    Каталония в случае независимости может оказаться вне ЕС – ЕК

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (80)

    (обновлено: )10910
    Представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас отметил, что референдум должен проводиться в соответствии с конституцией Испании.
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Vincent West

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Еврокомиссия предупредила власти Каталонии, что в случае провозглашения ими независимости автономии, этот регион может оказаться вне Евросоюза.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
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    "Мы вновь повторяем правовую позицию, которую занимает эта комиссия, а также ее предшественники, — что различные референдумы, должны проводиться в соответствии с конституцией Испании. Это означало бы, что выходящие (из состава королевства – ред.) территории окажутся за пределами ЕС", — сказал журналистам в Брюсселе официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.

    Он исключил возможность проведения параллелей между референдумом в Каталонии и признанием независимости сербского края Косово.

    По словам Схинаса, с Косово ситуация была качественно иной: поскольку это имело отношение к государству, не являющемуся членом ЕС, а независимость была одобрена сообществом на основе заявлений и резолюций ООН.

    В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. Позже на площади Каталония в центре Барселоны состоялся митинг, на котором лидеры общественных националистических организаций Каталонии объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября.

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