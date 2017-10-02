Каталония в случае независимости может оказаться вне ЕС – ЕК

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Еврокомиссия предупредила власти Каталонии, что в случае провозглашения ими независимости автономии, этот регион может оказаться вне Евросоюза.

"Мы вновь повторяем правовую позицию, которую занимает эта комиссия, а также ее предшественники, — что различные референдумы, должны проводиться в соответствии с конституцией Испании. Это означало бы, что выходящие (из состава королевства – ред.) территории окажутся за пределами ЕС", — сказал журналистам в Брюсселе официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.

Он исключил возможность проведения параллелей между референдумом в Каталонии и признанием независимости сербского края Косово.

По словам Схинаса, с Косово ситуация была качественно иной: поскольку это имело отношение к государству, не являющемуся членом ЕС, а независимость была одобрена сообществом на основе заявлений и резолюций ООН.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. Позже на площади Каталония в центре Барселоны состоялся митинг, на котором лидеры общественных националистических организаций Каталонии объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября.