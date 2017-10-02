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    В мире

    Польша о ситуации с Каталонией: вмешиваться нельзя

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (68)

    (обновлено: )18801
    В МВД Польши заявили, что граждане Каталонии должны сами решить вопрос своего будущего: "Первый принцип, который должен соблюдаться, - это невмешательство других государств".
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заявил, что страны ЕС не должны вмешиваться в ситуацию с Каталонией, где прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, информирует "Польское радио".

    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    El Pais
    Воля: референдум в Каталонии не более, чем акт символизма

    "Первый принцип, который должен соблюдаться, — это невмешательство других государств во внутреннюю ситуацию этого государства. Граждане страны должны сами решить вопрос своего будущего", — сказал Блащак.

    При этом он отметил, что "польская полиция не бьет демонстрантов в отличие от полиции Испании".

    В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.

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