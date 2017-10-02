Польша о ситуации с Каталонией: вмешиваться нельзя

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заявил, что страны ЕС не должны вмешиваться в ситуацию с Каталонией, где прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, информирует "Польское радио".

"Первый принцип, который должен соблюдаться, — это невмешательство других государств во внутреннюю ситуацию этого государства. Граждане страны должны сами решить вопрос своего будущего", — сказал Блащак.

При этом он отметил, что "польская полиция не бьет демонстрантов в отличие от полиции Испании".

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.