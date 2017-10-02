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    Суд открыл производство против полиции Каталонии после референдума

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (63)

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    Сообщается, что "в связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий".
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    @_PaulMonaghan

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Суд города Льейда открыл производство против полиции Каталонии Mossos d`Esquadra по обвинению в бездействии в день референдума о независимости, сообщает издание El Periodico.

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    "В связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий, а также причастных к этому лиц", — говорится сообщении.

    Кроме того, союз профсоюзов полицейских Испании присоединился к этим обвинениям.

    В то же время представители Mossos d`Esquadra уверяют, что выполняют решение суда и действуют в соответствии с ситуацией.

    В частности, СМИ сообщали, что полиция Каталонии закрыла 221 избирательный участок.

    В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.

    Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

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