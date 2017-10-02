Суд открыл производство против полиции Каталонии после референдума

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Суд города Льейда открыл производство против полиции Каталонии Mossos d`Esquadra по обвинению в бездействии в день референдума о независимости, сообщает издание El Periodico.

"В связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий, а также причастных к этому лиц", — говорится сообщении.

Кроме того, союз профсоюзов полицейских Испании присоединился к этим обвинениям.

В то же время представители Mossos d`Esquadra уверяют, что выполняют решение суда и действуют в соответствии с ситуацией.

В частности, СМИ сообщали, что полиция Каталонии закрыла 221 избирательный участок.

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.