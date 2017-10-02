Парламент Каталонии примет одностороннее решение об объявлении независимости

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости, заявил заместитель председателя женералитета (правительства Каталонии) Ориол Жункерас.

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"Да, такое решение действительно будет принимать парламент", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло.

Официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек.