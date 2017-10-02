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    Парламент Каталонии примет одностороннее решение об объявлении независимости

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (60)

    (обновлено: )6710
    По словам заместителя председателя женералитета (правительства Каталонии) Ориола Жункераса, решение об объявлении независимости Каталонии действительно будет принимать парламент.
    Референдум о независимости Каталонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости, заявил заместитель председателя женералитета (правительства Каталонии) Ориол Жункерас.

    Работа полиции в Каталонии: тащат за волосы и бьют ногами
    канал RT в youtube
    Работа полиции в Каталонии: вытаскивают за волосы и бьют ногами

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    "Да, такое решение действительно будет принимать парламент", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

    В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.

    Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Каталонии

    Официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек.

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