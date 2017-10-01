Увеличилось число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Количество пострадавших при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости возросло до 844, сообщило Министерство здравоохранения автономии.

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Ранее сообщалось о 761 пострадавшем. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

"В общей сложности 844 людям понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и гражданами. Однако на ряде участков голосование прошло.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме могут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.