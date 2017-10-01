Работа полиции в Каталонии: вытаскивают за волосы и бьют ногами

Количество пострадавших при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости возросло до 761, сообщило министерство здравоохранения автономии.

"В общей сложности 761 человеку понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

#Catalonia: in the Guinardo district of #Barcelona Spanish police are violently attacking people who simply want to vote #CatalanReferendum pic.twitter.com/0UoVVDeqi1 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 1 октября 2017 г.

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

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Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и гражданами. Однако на ряде участков голосование прошло.