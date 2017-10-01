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    Работа полиции в Каталонии: вытаскивают за волосы и бьют ногами

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (55)

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    Количество пострадавших при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости возросло до 761, сообщило министерство здравоохранения автономии.
    канал RT в youtube

    Количество пострадавших при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости возросло до 761, сообщило министерство здравоохранения автономии.

    "В общей сложности 761 человеку понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении министерства.

    Ранее сообщалось о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

    В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

    Смотрите также: Кровь и бюллетени. Столкновения в ходе референдума в Каталонии

    Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и гражданами. Однако на ряде участков голосование прошло.

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    Работа полиции в Каталонии: тащат за волосы и бьют ногами
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
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