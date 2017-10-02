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    Власти Каталонии назвали число поддержавших независимость автономии

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    В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.
    Референдум о независимости Каталонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Укриана. На референдуме в воскресенье за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. Об этом сообщил официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул.

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    "Всего в голосовании приняло участие 2,3 человек", — сказал Турул. По данным правительства Каталонии, в референдуме могут проголосовать около 5,3 миллиона человек.

    "Девяносто процентов проголосовавших сказали "да" независимости Каталонии", — добавил он.

    Он отметил, что пока это предварительные данные без подсчёта ещё порядка 50 тысяч голосов.

    В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.

    Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

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