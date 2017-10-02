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    Полиция сообщила о погибших в Каталонии

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (64)

    (обновлено: )35901
    Как сообщила полиция Каталонии, она расследует гибель трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона) 1 октября. В этот день в Каталонии прошло голосование на референдуме о независимости.
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    El Pais

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Полиции Каталонии расследует обстоятельства гибели трех человек в городе Барселоне, сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Twitter.

    Референдум в Каталонии
    El Pais
    Кровь и бюллетени. Столкновения в ходе референдума в Каталонии

    "Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", – сказано в сообщении.

    В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.

    Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

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