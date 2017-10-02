Воля: референдум в Каталонии не более, чем акт символизма

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Барселоне прошел референдум об отделении от Испании. В бюллетенях для голосования указан только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?». Ответ может быть только положительным или отрицательным.

Власти Мадрида пытались блокировать участки, изымали бюллетени, угрожали участникам многотысячными штрафами и тюрьмой мэрам городов. Некоторые из каталонцев с пятницы дежурит возле школ, где должно пройти голосование. В десять утра по Киеву в Каталонии открылись некоторые участки для голосования.

Полиция закрыла больше половины школ, где оборудованы участки. Власти Каталонии заявили, что избиратели имеют право проголосовать на любом участке. Более того, им разрешили приходить со своими бюллетенями, распечатанными на принтере.

Ситуацию в Испании прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы политолог-международник Владимир Воля.

(текст публикуется на языке оригинала)

Те, що люди приходитимуть зі своїми бюлетенями, голосуватимуть на будь-якій дільниці, в правовому полі це дозволить сказати про те, що голосування відбулося?

— Ні, бо є певні процедури, які визначають порядок проведення будь-яких голосувань. Тут ще ж до речі питання спостерігачів, в тому числі незалежних спостерігачів. Я так розумію, що від різних держав ЄС, офіційно спрямованих для спостереження за референдумом — їх немає. Тому з правової точки зору весь референдум виглядає незаконним. До речі і Ангела Меркель, канцлер Німеччини, і Єврокомісія, керівництво ЄС, і Дональд Трамп сказали, що все повинно відбуватися в рамках конституції та права Іспанії. А іспанський Верховний Суд заборонив цей референдум. Тобто його де-юре немає. Але де-факто ми бачимо, що люди приходять на дільниці. Я так розумію, багато будуть розташовані не там, де вони офіційно затверджені. Наприклад, вчора була інформація, що замість закритих деяких навчальних закладів, шкіл, дільниці можуть бути розміщені у лікарнях, а також у церквах. Крім того, я думаю, що не всі дільниці зможуть взяти під контроль правоохоронні органи, тому що не вистачить людських ресурсів, зважаючи на те, що проходять масові акції на вулицях, а тут ще біля дільниць. Тому дуже багато потрібно правоохоронців, і, я думаю, що принаймні на половині дільниць все-таки голосування може відбутися. Можливо, половина з цих дільниць не буде, як я вже сказав, там, де офіційно вони знаходяться в інших місцях, і ці бюлетені, які роздруковували самі. Фактично можна говорити про те, що це буде символічний референдум, результатами якого керівництво Каталонії, прихильники незалежності будуть оперувати у подальшому.

Наскільки це законно чи не законно?

— Вчора я читав, що президент Каталонії Карлес Пучдемон сказав, що він дуже розчарований позицією ЄС. Замість того, щоб вирішити конфлікт між Каталонією та владою Іспанії, ЄС фактично відсторонився від усього цього. Це певною мірою політична заява, але вона з одного боку і виглядає не такою вже безпідставною. Хоча з іншого боку, на що розраховував лідер Каталонії, якщо Каталонія є частиною Іспанії, а Іспанія — це суверенна держава. І втручання будь-якої іншої держави, в тому числі члена ЄС, у справи суверенної Іспанії — це виглядало б як втручання у суверенні справи іншої держави, тобто зовнішнє втручання у внутрішню політику. Тому, звісно, ЄС і європейські держави, відреагували так, як це належить з точки зору міжнародного права. Але з точки зору того, що відбувається, я думаю, що Пучдемон в чомусь правий. Позиція ЄС та інших держав працює на те, що значна частина каталонців перестане бути такими вже відвертими прихильниками ЄС. Тобто певний євроскептицизм після цього референдуму в Каталонії може дещо збільшитись.

Чи може референдум у Каталонії викликати ланцюгову реакцію в ЄС і в інших країнах європейської спільноти?

— Ланцюгова реакція — це вже референдум в Каталонії, тому що перед тим був декілька років тому референдум у Шотландії. І, якщо говорити про подальші ланки цього ланцюжку, то поки що таких особливих референдумів не очікується. Наприклад, якщо говорити про Іспанію, то цей референдум не завершить всю цю історію з іспанським сепаратизмом, з різними сепаратизмами всередині Іспанії. Я думаю, що якщо цей референдум і не визнаний, то він завершиться тим, що наступного разу все-таки буде знову спроба референдуму, але вже іншими внутрішньополітичними настроями і обставинами, в тому числі в Каталонії, і плюс, якщо каталонський референдум більш-менш буде успішним, то можна говорити тоді, що і деякі інші провінції іспанські теж захочуть референдуму по збільшенню своїх повноважень, бо іспанський сепаратизм дуже багатобарвний: і каталонський, і астурійський, і баскський, і в Андалузії своя специфіка. Так що все неоднозначно.

Якщо визнають референдум таким, що відбувся в правовому полі, про якийсь терміновий вихід Каталонії зі складу Іспанії йдеться?

— Ні, не йдеться. Але певною мірою негативна реакція була спровокована. Вона так по ланцюжку відбувалася, емоційна реакція, з одного боку — різкі були дії парламенту Каталонії, який прийняв декілька законів про перехідний період, крім того впертість іспанської влади теж провокувала якісь різкі дії каталонського уряду і каталонського парламенту. Однозначно, якщо б навіть референдум був законним, то навряд можна було б говорити про якийсь швидкий процес. І ці заяви про те, що в 48 годин порахуємо бюлетені, а потім оголосимо про незалежність — це більше політичні, емоційні заяви, ніж те, що відображає реальну перспективу. Реальна перспектива така, що це день-три будуть певні емоції, акції на вулицях. Але я думаю, що обійдеться без якихось силових, масштабних дій. Може студенти покидають у поліцію чимось. Але знову ж таки будь-яке насильство в Барселоні, воно працює в тому числі проти прихильників референдуму, проти лідерів референдуму.

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К слову, президент Ассоциации украинцев в Испании Михаил Петруняк заявил в эфире "ГС", что подавляющая часть каталонцев и испанцев склоняется к тому, что идея автономии Каталонии является еще одним средством давления на центральное испанское правительство.