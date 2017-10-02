Так и запишем: разрушили единую страну. Соцсети о Каталонии

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Каталонии 1 октября все же прошло голосование на скандальном референдуме о независимости, уже давно названное Мадридом незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд страны. Волеизъявление каталонцев в некоторых регионах переросло в кровавое побоище с сотнями пострадавших. Согласно последним данным минздрава Каталонии, при столкновениях с полицией пострадали 844 человека.

Согласно итогам референдума власти Каталонии заявили, что за отделение автономии от Испании высказались 90%. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек. По словам заместителя председателя женералитета (правительства Каталонии) Ориола Жункераса, парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости.

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В украинском сегменте соцсетей референдум в Каталонии и последовавшие за ним кровавые стычки вызвали неимоверный ажиотаж: "…независимость поддержали только 2, 2 млн каталонцев из 5, 34 млн из общего количества избирателей. И ни о каком отделении не будет идти и речи. Так к чему же был весь цирк с референдумом? Опять же все упирается в желание Каталонии, как самой богатой провинции Испании, оставлять налоги в местном бюджете"; "Самое печальное в истории с Каталонией — это полная беспомощность ЕС". "Кто не помнит, изначальное название Каталонии — Готалания…. Они уже раз разрушили единую Европу. Теперь решили повторить", — вспоминают и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook