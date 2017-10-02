наверх
02.10.201717:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Так и запишем: разрушили единую страну. Соцсети о Каталонии

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (78)

    (обновлено: )70660
    Кровавый воскресный референдум в Каталонии не на шутку растревожил всю мировую общественность. Не остались в стороне и украинские СМИ, и соцсети, в которых Каталония вот уже вторые сутки - самая топовая тема. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Enrique Calvo

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Каталонии 1 октября все же прошло голосование на скандальном референдуме о независимости, уже давно названное Мадридом незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд страны. Волеизъявление каталонцев в некоторых регионах переросло в кровавое побоище с сотнями пострадавших. Согласно последним данным минздрава Каталонии, при столкновениях с полицией пострадали 844 человека.

    Согласно итогам референдума власти Каталонии заявили, что за отделение автономии от Испании высказались 90%. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек. По словам заместителя председателя женералитета (правительства Каталонии) Ориола Жункераса, парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости.

    Смотрите также: Кровь и бюллетени. Столкновения в ходе референдума в Каталонии

    В украинском сегменте соцсетей референдум в Каталонии и последовавшие за ним кровавые стычки вызвали неимоверный ажиотаж: "…независимость поддержали только 2, 2 млн каталонцев из 5, 34 млн из общего количества избирателей. И ни о каком отделении не будет идти и речи. Так к чему же был весь цирк с референдумом? Опять же все упирается в желание Каталонии, как самой богатой провинции Испании, оставлять налоги в местном бюджете"; "Самое печальное в истории с Каталонией — это полная беспомощность ЕС". "Кто не помнит, изначальное название Каталонии — Готалания…. Они уже раз разрушили единую Европу. Теперь решили повторить", — вспоминают и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Студенты. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия