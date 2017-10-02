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    Общество

    Власти Крыма увидели разницу между своим референдумом и в Каталонии

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (75)

    (обновлено: )21230
    В Крыму заявили, что в отличие от Каталонии, Крыму "удалось не допустить вмешательства в референдум центральных властей в Киеве и избежать столкновений".
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Eloy Alonso

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что крымский референдум в отличие от каталонского прошел мирно и без столкновений, сообщает РИА Новости. По его мнению, у крымчан было больше оснований для его проведения.

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    Крыму, по словам Ильясова, в отличие от Каталонии, удалось не допустить вмешательства в референдум центральных властей в Киеве и избежать столкновений. При этом, добавил он, каталонцы намерены выйти из состава Испании, опираясь исключительно на исторические особенности.

    "Крымский референдум проводился в том числе исходя из соображений безопасности крымчан. Поэтому было принято решение объявить независимость и войти в состав Российской Федерации. В этом разница. У Крыма было больше оснований, чтобы отделиться", — считает Ильясов. Он напомнил, что Крыму удалось провести референдум мирно, без единого выстрела.

    В Каталонии в воскресенье состоялся референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд Испании. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, были столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

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