Дмитрий Корнейчук о реальной цели властей Каталонии

РИА Новости Украина

В Каталонии 1 октября таки состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Власти региона после закрытия участков заявили, что в референдуме приняли участие "многие миллионы" каталонцев.

По итогам референдума власти Каталонии заявили, что за отделение автономии от Испании высказались 90%, а всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook проанализировал результаты референдума.

"Местная власть хвалится, что независимость поддержали 90% пришедших на референдум каталонцев. А это — 2,2 млн человек. А теперь самое интересное. "Явка" составила 42,3%. Иными словами, независимость поддержали только 2,2 млн каталонцев из 5, 34 млн из общего количества избирателей. Иными словами, только меньше половины каталонцев хотят независимость. И ни о каком отделении не будет идти и речи", — заявил эксперт.

Так к чему же был весь цирк с референдумом, задается вопросом Корнейчук. По его мнению, все упирается в желание Каталонии, "как самой богатой провинции Испании, оставлять налоги в местном бюджете. И еще больше увеличить свою автономию".

"Помнится, к 2006 году уже была достигнута договоренность провинции с центром, что налоги будут оставаться в регионе. Но их в итоге так и не выполнили. Теперь у власти Каталонии есть отличный аргумент с результатами референдума, чтобы давить на Мадрид и добиваться своего", — отметил аналитик.

Смотрите также: Кровь и бюллетени. Столкновения в ходе референдума в Каталонии

Добилась местные власти и еще одного "бонуса", добавил эксперт.

"В последние годы количество сторонников независимости начало уменьшатся из-за экономического кризиса, поэтому с помощью референдума удалось сплотить свой электорат и показать, что выполняют предвыборные обещания. Заодно и показать "оскал Мадрида", приславшего полицейских. В общем — и тут не обошлось без политтехнологий в стиле" во всем виноват премьер Рахой, который мешает нам жить". Такой себе аналог Путина для украинцев…", - подытожил Корнейчук.