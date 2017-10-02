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    Дмитрий Корнейчук о реальной цели властей Каталонии

    (обновлено: )186
    Референдум в Каталонии задумывался для реализации желания Каталонии, как самой богатой провинции Испании, оставлять налоги в местном бюджетее и еще больше увеличить свою автономию, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    В Каталонии 1 октября таки состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Власти региона после закрытия участков заявили, что в референдуме приняли участие "многие миллионы" каталонцев.

    По итогам референдума власти Каталонии заявили, что за отделение автономии от Испании высказались 90%, а всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook проанализировал результаты референдума.

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    "Местная власть хвалится, что независимость поддержали 90% пришедших на референдум каталонцев. А это — 2,2 млн человек. А теперь самое интересное. "Явка" составила 42,3%. Иными словами, независимость поддержали только 2,2 млн каталонцев из 5, 34 млн из общего количества избирателей. Иными словами, только меньше половины каталонцев хотят независимость. И ни о каком отделении не будет идти и речи", — заявил эксперт.

    Так к чему же был весь цирк с референдумом, задается вопросом Корнейчук. По его мнению, все упирается в желание Каталонии, "как самой богатой провинции Испании, оставлять налоги в местном бюджете. И еще больше увеличить свою автономию".

    "Помнится, к 2006 году уже была достигнута договоренность провинции с центром, что налоги будут оставаться в регионе. Но их в итоге так и не выполнили. Теперь у власти Каталонии есть отличный аргумент с результатами референдума, чтобы давить на Мадрид и добиваться своего", — отметил аналитик.

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    Добилась местные власти и еще одного "бонуса", добавил эксперт.

    "В последние годы количество сторонников независимости начало уменьшатся из-за экономического кризиса, поэтому с помощью референдума удалось сплотить свой электорат и показать, что выполняют предвыборные обещания. Заодно и показать "оскал Мадрида", приславшего полицейских. В общем — и тут не обошлось без политтехнологий в стиле" во всем виноват премьер Рахой, который мешает нам жить". Такой себе аналог Путина для украинцев…", - подытожил Корнейчук.

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