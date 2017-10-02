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    Стало известно, когда Каталония объявит о своей независимости

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (73)

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    В Каталонии в воскресенье, 1 октября, прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны.
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Vincent West

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Парламент Каталонии намерен в течение 24 часов после опубликования итогов референдума о независимости автономии принять решение о провозглашении независимости, заявил глава Каталонии.

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    Напомним, в Каталонии в воскресенье, 1 октября, прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.

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