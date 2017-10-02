Стало известно, когда Каталония объявит о своей независимости

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Парламент Каталонии намерен в течение 24 часов после опубликования итогов референдума о независимости автономии принять решение о провозглашении независимости, заявил глава Каталонии.

Читайте также: Воля: референдум в Каталонии не более чем акт символизма

Напомним, в Каталонии в воскресенье, 1 октября, прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.