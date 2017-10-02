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    Еврокомиссия назвала незаконным референдум в Каталонии

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (74)

    (обновлено: )4402
    Как говорится в заявлении Еврокомиссии, голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем.
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Еврокомиссия заявила, что референдум о независимости Каталонии от Испании является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом страны.

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    Как говорится в заявлении Еврокомиссии, голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем. Также указывается, что Каталония как самостоятельное государственное образование не сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе.

    "Согласно конституции Испании, референдум в Каталонии не является законным. Этот вопрос является внутренним делом Испании", — говорится в заявлении.

    В Еврокомиссии также призвали стороны к единству и стабильности, настояв на необходимости не допустить государственного раскола.

    Напомним, в Каталонии в воскресенье, 1 октября, прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.

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