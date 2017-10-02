Еврокомиссия назвала незаконным референдум в Каталонии

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Еврокомиссия заявила, что референдум о независимости Каталонии от Испании является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом страны.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем. Также указывается, что Каталония как самостоятельное государственное образование не сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе.

"Согласно конституции Испании, референдум в Каталонии не является законным. Этот вопрос является внутренним делом Испании", — говорится в заявлении.

В Еврокомиссии также призвали стороны к единству и стабильности, настояв на необходимости не допустить государственного раскола.

Напомним, в Каталонии в воскресенье, 1 октября, прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.