Референдум на крови: сепаратизм Каталонии наказуем?

РИА Новости Украина

В Каталонии 1 октября таки состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство.

Власти региона после закрытия участков заявили, что в референдуме приняли участие "многие миллионы" каталонцев.

Голосование все равно началось

Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали появляться еще с 6 часов утра по местному времени (7 утра по Киеву). Сами же участки планировалось открыть в 09.00, однако некоторые из них были закрыты правоохранительными органами еще до открытия, из штабов изымались урны для голосования и бюллетени.

Несмотря на противодействие властей Испании и правоохранительных органов, закрывших еще в субботу около 1,3 тысячи мест для голосования, ряд избирательных участков открылся вовремя и пришедшие граждане смогли проголосовать, пишут РИА Новости.

В связи со спецоперацией правоохранительных органов, которые продолжали закрывать места для голосования, жителям Каталонии было разрешено голосовать прямо на улицах, бросая заполненные бюллетени в специально установленные урны.

В соцсетях появлялись многочисленные видео, на которых было видно, как десятки людей отдавали свой голос подобным образом. Однако, как позже сообщало издание El Pais, ни контроля со стороны наблюдателей, ни проверки документов на возникших на улицах "избирательных участках" не проводится.

Несмотря на массовое закрытие мест для голосования, власти Каталонии уже к 17.00 по местному времени сообщили, что в волеизъявлении приняли участие более 50% избирателей. Правда, учет велся только на тех участках, где не было полицейского вмешательства.

REUTERS Eloy Alonso Референдум в Каталонии

Закрытие избирательных штабов продолжилось и в день голосования. Как сообщило МВД, к середине дня были закрыты еще 92 избирательных пункта, а их каталонские коллеги закрыли еще 207 школ и общественных зданий, использовавшихся для проведения референдума.

Столкновения с полицией и пострадавшие

Многочисленные закрытия избирательных штабов спровоцировали столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и сторонников проведения референдума. Первые столкновения начались еще утром, когда полиция и сотрудники гражданской гвардии стали силой выводить активистов из мест проведения голосования.

Позже столкновения стали приобретать все более массовый характер.

В социальных сетях появились видео разгона толпы силами полиции и гражданской гвардии, а также забрасывания правоохранителей камнями со стороны активистов.

Позже правоохранительные органы для разгона манифестантов стали применять резиновые пули и слезоточивый газ. О применении полицией резиновых пуль сообщила наблюдавшая за днем голосования израильский парламентарий Ксения Светлова.

El Pais Столкновения в ходе референдума в Каталонии

"Без каких-либо провокаций со стороны демонстрантов, со стороны избирателей, в них начали стрелять резиновыми пулями. Там раненые были. Мы прямо в гуще событий находились", — сказала Светлова РИА Новости по телефону.

"Такие, я бы сказала, не совсем демократические методы для разгона демонстрантов. Потом, какие демонстранты? Это люди, которые шли на участок, участок закрыли, они вышли из него и шли по улице", — добавила парламентарий.

Позже появилась информация о применении полицией и слезоточивого газа для разгона толпы. Как заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул, "испанские правоохранители применили специальный слезоточивый газ".

По последним данным министерства здравоохранения Каталонии, при столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 844 человека.

В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали и 33 сотрудника правоохранительных органов. Также правоохранители официально подтвердили задержание трех человек, этом числе и несовершеннолетнего, за "неподчинение (полиции — ред.) и нападение на сотрудника органов власти".

Власти Испании возложили ответственность за беспорядки и пострадавших на власти Каталонии. Последние в свою очередь, назвали виновными центральные испанские власти.

Пострадавших среди иностранных граждан, по сообщениям испанских СМИ, в ходе беспорядков не было.

@raulromeva Референдум в Каталонии. Полиция отбирает бюллетени

Мировое сообщество осуждает

Массовые столкновения и сотни пострадавших повлекли реакцию на международном уровне, в основном осуждающего характера. Одним из первых свое мнение выразил глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, который призвал правительство Испании предпринять меры, чтобы остановить насилие полицейских в Каталонии.

Позже о тревоге относительно большого количества пострадавших заявил и премьер Бельгии Шарль Мишель. Он осудил вспышки насилия, заявив, что "мы осуждаем все формы насилия и подтверждаем призыв к политическому диалогу в связи с референдумом в Каталонии". Глава бельгийского МВД Ян Ямбом также осудил насилие, заметив, что "насилию нет места в демократическом процессе".

В поддержку мирного решения ситуации и недопущения применения насилия также выступили международная правозащитная организация Human Rights Watch, лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц и ряд других политических и общественных деятелей.

Раскол среди правоохранителей

Действия полиции и гражданской гвардии в ходе разгона сторонников референдума и закрытия избирательных участков, помимо международного осуждения, вызывали неоднозначную реакцию и у каталонских коллег. Так, в социальных сетях и на страницах испанских новостных изданий появлялись видео, на которых были зафиксированы словесные перепалки между сотрудниками правоохранительных органов Каталонии Mossos d Esquadra и представителями полиции и гражданской гвардии.

На других видеоматериалах можно было увидеть, как сотрудники каталонских органов правопорядка находятся у места проведения голосования, но при этом не препятствует процессу, что является нарушением исполнения судебного решения о недопущении проведения голосования.

Аналогичное мнение позже высказал и ряд союзов полиции и гражданской гвардии Испании, а суд Каталонии открыл десять расследований против действий сотрудников Mossos d"Esquadra из-за неисполнения решения суда. Помимо этого, испанское агентство EFE также сообщило о призыве начать расследование против главы каталонских правоохранительных органов Хосепа Луиса Траперо за "скандальную" деятельность каталонских правоохранителей по защите и исполнению судебного решения.

Футбол без зрителей

В день проведения референдума футбольный клуб "Барселона" должен был принимать у себя на домашнем стадионе "Камп Ноу"клуб "Лас-Пальмас"в рамках седьмого тура чемпионата Испании по футболу, однако ввиду массовых беспорядков руководство команды обратилось к Профессиональной футбольной лиге Испании с просьбой отложить матч.

Однако руководство Лиги не согласилось на перенос матча, и матч было решено проводить без зрителей. "После отказа Профессиональной футбольной лиги отложить игру совет директоров "Барселоны" принял решение, что матч с "Лас-Пальмасом" будет сыгран при закрытых трибунах арены "Камп Ноу", — сообщается в официальном заявлении в микроблоге клуба в Twitter.

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Реакция властей

По итогам референдума власти Каталонии заявили, что за отделение автономии от Испании высказались 90%. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек.

"Лидеры Каталонии заявили, что избиратели в неспокойном регионе Испании единогласно проголосовали за независимость на референдуме, который был бойкотирован оппонентами и омрачен насилием, оставив Испанию на грани политического и конституционного кризиса",- пишет газета Wall Street Journal.

Зампредседателя женералитета Ориол Жункерас сообщил, что парламент Каталонии будет в одностороннем порядке принимать решение об объявлении независимости.