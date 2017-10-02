Референдум в Каталонии. Число пострадавших растет

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Количество пострадавших в результате беспорядков в день проведения референдума о независимости Каталонии увеличилось до 893 человек, об этом в понедельник сообщил департамент здравоохранения правительства Каталонии.

В опубликованном на странице департамента в социальной сети Twitter документе сказано, что "в результате действий полиции в день проведения референдума (о независимости Каталонии) количество обратившихся за медицинской помощью составило 893 человека".

Ранее сообщалось о 844 пострадавших участниках референдума, ранения также получили 33 полицейских.

Правительство Каталонии уже обвинило центральные власти Испании в неправомерных и жестоких действиях сотрудников полиции и Гражданской гвардии в день проведения референдума, а также осудило применение резиновых пуль и специального слезоточивого газа для разгона людей.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день голосования удалось закрыть еще порядка 300 мест для голосования. На ряде участков проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. Однако на ряде участков голосование все же прошло.