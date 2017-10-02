Как достается независимость. Референдум в Каталонии

Полиции Каталонии расследует обстоятельства гибели трех человек в городе Барселоне, сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Twitter.

"Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", – сказано в сообщении.

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.