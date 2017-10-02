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    Фотоленты

    Как достается независимость. Референдум в Каталонии

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (68)

    (обновлено: )45
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Eloy Alonso
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Eloy Alonso
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Vincent West
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Eloy Alonso
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Juan Medina
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Vincent West
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Jon Nazca
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Juan Medina
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Juan Medina
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Vincent West
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Yves Herman

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    Полиции Каталонии расследует обстоятельства гибели трех человек в городе Барселоне, сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Twitter.

    "Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", – сказано в сообщении.

    В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.

    Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

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