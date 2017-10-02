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    Радость и насилие рядом: каталонский референдум

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (69)

    (обновлено: )11610
    Шесть каталонских судов возбудили в это воскресенье уголовные дела в отношении сотрудников Mossos d'Esquadra, которых подозревают в неподчинении приказу Верховного суда Каталонии.
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Jon Nazca

    РИА Новости Украина

    Несмотря на весь хаос и агрессию, проявившиеся во время референдума, каталонцы нашли в себе силы выразить восхищение работой сотрудников местных правоохранительных органов Mossos d'Esquadra, которые старались обеспечить безопасность граждан в чрезвычайно накаленной обстановке. На этих фотографиях одни из самых сильных моментов 1 октября.

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    Тысячи людей пришли на избирательные участки в надежде своим голосом повлиять на судьбу Каталонии. Пока агенты испанской полиции и Гражданской Гвардии пытались ограничить доступ к участкам и вынести урны для голосования, отдельные пожарные и сотрудники Mossos d'Esquadra защищали граждан от насилия.

    На одной из самых трогательных фотографий этого дня, которая получила много репостов в социальных сетях, житель города Льейды (Lleida) обнимает плачущего сотрудника Mossos.

    Референдум в Каталонии
    @raulromeva
    Референдум на крови: сепаратизм Каталонии наказуем?
    "Многие люди выходили, чтобы обнять их", отметил автор фотографии Борис Льона (Boris Llona), пишет Sputnik.

    Как объясняет свидетель данных событий, журналист Розер Перера (Roser Perera), сотрудник правоохранительных органов Каталонии разрыдался "из-за вмешательства испанской полиции".

    На другом видео манифестанты, окруженные шеренгой Mossos, поют песни и пытаются подбадривать голосующих.

    Внезапно один из сотрудников Mossos, не выдерживает и смахивает со щеки слезу, другой же закрывает лицо, чтобы не показать, что плачет. Человек из толпы выходит к нему навстречу и обнимает его.

    Дарить гвоздики разных цветов или украшать ими полицейские машины сотрудников Mossos уже стало одной из каталонских традиций, с помощью которых жители этого автономного региона показывают, как высоко они ценят работу полицейских.

    В то же время, как минимум шесть каталонских судов возбудили в это воскресенье уголовное дело в отношении сотрудников Mossos d'Esquadra, которых подозревают в неподчинении приказу Верховного суда Каталонии, постановившего воспрепятствовать использованию общественных мест для проведения референдума о независимости Каталонии. Мадрид считает его незаконным.

    Сами же каталонские правоохранители доказывают в Twitter, что их действия имели целью обеспечить правопорядок и безопасность граждан: "Наши поступки не повлияли на нормальную жизнь граждан, принципы уместности и соразмерности нами соблюдались в полной мере".

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