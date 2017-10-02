Радость и насилие рядом: каталонский референдум

РИА Новости Украина

Несмотря на весь хаос и агрессию, проявившиеся во время референдума, каталонцы нашли в себе силы выразить восхищение работой сотрудников местных правоохранительных органов Mossos d'Esquadra, которые старались обеспечить безопасность граждан в чрезвычайно накаленной обстановке. На этих фотографиях одни из самых сильных моментов 1 октября.

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Тысячи людей пришли на избирательные участки в надежде своим голосом повлиять на судьбу Каталонии. Пока агенты испанской полиции и Гражданской Гвардии пытались ограничить доступ к участкам и вынести урны для голосования, отдельные пожарные и сотрудники Mossos d'Esquadra защищали граждан от насилия.

На одной из самых трогательных фотографий этого дня, которая получила много репостов в социальных сетях, житель города Льейды (Lleida) обнимает плачущего сотрудника Mossos.

пишет

Sputnik

"Многие люди выходили, чтобы обнять их", отметил автор фотографии Борис Льона (Boris Llona),

Как объясняет свидетель данных событий, журналист Розер Перера (Roser Perera), сотрудник правоохранительных органов Каталонии разрыдался "из-за вмешательства испанской полиции".

На другом видео манифестанты, окруженные шеренгой Mossos, поют песни и пытаются подбадривать голосующих.

Внезапно один из сотрудников Mossos, не выдерживает и смахивает со щеки слезу, другой же закрывает лицо, чтобы не показать, что плачет. Человек из толпы выходит к нему навстречу и обнимает его.

Catalan police defend people in Vielha, one of the agents crying pic.twitter.com/iM79SoPFCe — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1 октября 2017 г.

Дарить гвоздики разных цветов или украшать ими полицейские машины сотрудников Mossos уже стало одной из каталонских традиций, с помощью которых жители этого автономного региона показывают, как высоко они ценят работу полицейских.

Los Mossos se van de El Putxet con claveles y entre aplausos y "gracias" de los vecinos. Algunos de ellos, con lágrimas, emocionados pic.twitter.com/toC7nlIjWT — Nacho Carretero (@NachoCarretero) 1 октября 2017 г.

Agentes de los Mossos se significan con los independentistas dejando cubrir sus coches con claveles pic.twitter.com/YvFMqRtATe — jose lopez (@JosNegromur) 25 сентября 2017 г.

В то же время, как минимум шесть каталонских судов возбудили в это воскресенье уголовное дело в отношении сотрудников Mossos d'Esquadra, которых подозревают в неподчинении приказу Верховного суда Каталонии, постановившего воспрепятствовать использованию общественных мест для проведения референдума о независимости Каталонии. Мадрид считает его незаконным.

Сами же каталонские правоохранители доказывают в Twitter, что их действия имели целью обеспечить правопорядок и безопасность граждан: "Наши поступки не повлияли на нормальную жизнь граждан, принципы уместности и соразмерности нами соблюдались в полной мере".

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