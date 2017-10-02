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02.10.201717:46
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    Фотоленты

    Барселона требует вывести из Каталонии все силы правопорядка

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (78)

    (обновлено: )16420
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Enrique Calvo
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Eloy Alonso
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Eloy Alonso
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Enrique Calvo
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Enrique Calvo
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Enrique Calvo
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Eloy Alonso
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Eloy Alonso
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Vincent West
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Juan Medina
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Albert Gea

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    Барселона выступает за вывод из Каталонии всех сил правопорядка, которые причастны к нарушениям прав граждан в ходе референдума, заявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.

    "Соглашение, к которому пришло правительство, это отзыв из Каталонии всех сил правопорядка, которые совершили такие грубые нарушения порядка в отношении миллионов людей, которые не провоцировали никаких инцидентов, и тем не менее использовали силы в таком масштабе против людей", — сказал он на пресс-конференции.

    Читайте также: Сепаратизм в Европе крепчает: голос Каталонии, позиция Мадрида, молчание ЕК

    Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

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