наверх
02.10.201717:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    ФК "Барселона" присоединился к забастовке в Каталонии

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (78)

    (обновлено: )8030
    Как сообщили в клубе, "Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться.
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Albert Gea

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Барселона" присоединился к забастовке организаций Каталонии, которая состоится 3 октября, сообщается в микроблоге "сине-гранатовых" в Twitter.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Барселона требует вывести из Каталонии все силы правопорядка

    "Футбольный клуб "Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться", — говорится в сообщении "сине-гранатовых", сообщает Р-Спорт.

    В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. Позже на площади Каталония в центре Барселоны состоялся митинг, на котором лидеры общественных националистических организаций Каталонии объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Студенты. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия