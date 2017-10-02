ФК "Барселона" присоединился к забастовке в Каталонии

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Барселона" присоединился к забастовке организаций Каталонии, которая состоится 3 октября, сообщается в микроблоге "сине-гранатовых" в Twitter.

"Футбольный клуб "Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться", — говорится в сообщении "сине-гранатовых", сообщает Р-Спорт.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. Позже на площади Каталония в центре Барселоны состоялся митинг, на котором лидеры общественных националистических организаций Каталонии объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября.