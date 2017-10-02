В духе корриды. Кровь и референдум в Каталонии - тренд дня

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Референдум о независимости Каталонии от Испании превратился в кровавое побоище с сотнями пострадавших. Испанская полиция применила шумовые гранаты и резиновые пули против голосовавших.

По последним данным министерства здравоохранения Каталонии, при столкновениях с полицией пострадали 844 человека.

По итогам референдума власти Каталонии заявили, что за отделение автономии от Испании высказались 90%. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек.

В то же время политический аналитик Дмитрий Корнейчук обращает внимание на то, что на самом деле меньше половины каталонцев хотят независимости. Эксперт подчеркивает, что 2,2 млн участвовавших из расчета 5,34 млн общего количества избирателей. По его словам, весь цирк с референдумом упирается лишь в желание Каталонии, самой богатой провинции Испании, оставлять налоги в местном бюджете.

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По мнению политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, очередные события в Каталонии вопиют — в международном праве давно нужно разделить понятия сепаратизма и самоопределения.

Никакое государство не вправе навязывать свою волю большинству пусть даже локальному, пишет политолог в Facebook.

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Тем временем, политолог-международник Олег Волошин задается вопросом: почему ЕС и США молчат по поводу каталонского насилия? Почему не работают их демократические стандарты и ценности?

"Испания себя полностью опозорила. На фоне таких сцен даже действия нашего "Беркута" на ранней стадии Майдана выглядят иначе", — пишет Волошин в Facebook, проводя параллели с Украиной.

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Политического эксперта Николая Спиридонова события в Каталонии не удивили.

"Собственно, я это и прогнозировал. Агрессия официального Мадрида приведет к активизации именно протестного электората, при реальном соотношении сил примерно 50 на 50. Как говорится, за что боролись…", — пишет политолог у себя в Facebook.

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Тем временем, политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко с иронией отмечает: чтобы считаться в Украине знатоком процессов в Каталонии, нужно совсем немного — просто увидеть в этом руку Кремля.