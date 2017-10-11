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    Стокгольмский арбитраж завершил слушания по делу "Нафтогаза" и "Газпрома"

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (591)

    (обновлено: )12210
    По словам главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, Стокгольмский арбитраж завершил слушания по делу компаний во вторник. Он добавил, что аргументы юристов, экспертов и свидетелей "были убедительны".
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Стокгольмский арбитраж во вторник завершил слушания по иску по контракту на поставки газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", сообщил в ночь на среду главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

    "Слушания сегодня закончились. Аргументы наших юристов, экспертов и свидетелей были убедительны", — написал он на своей странице в Facebook.

    Юрий Витренко/Facebook, 11 октября 2017

    Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко
    Стокгольм, ЮВТ и газ: когда нет "перемоги", делают "зраду"

    Ранее Витренко сообщил, что на данный момент установленный предельный срок вынесения решения арбитража по двум искам "Газпрома" и "Нафтогаза" — это конец ноября.

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    В конце июня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".

    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

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