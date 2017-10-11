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    Тука о "пенсионном туризме" переселенцев из Донбасса

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    Заместитель министра о вопросам временно оккупированных территорий большое количество людей искусственно поставлены в такие условия, когда им надо получать статус переселенца.
    Канал на Youttube Телеканал ZIK

    Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выступило с инициативой "разорвать порочный круг", когда людей заставляют регистрироваться как переселенцев исключительно ради того, чтобы они могли получать пенсию, заявил замглавы ведомства Георгий Тука.

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    "На мой взгляд, проблема с вынужденными переселенцами заключается в том, что мы искусственно, непонятно из каких соображений, загнали большое количество людей, в том числе пенсионеров, проживающих на неконтролируемых территориях, в статус вынужденных переселенцев, поскольку это для них единственная возможность получать пенсию", — заявил Тука в эфире телеканала ZIK.

    Таким образом, по его словам, власть породила так называемый "пенсионный туризм2 в Украине.

    "Я лично не могу осуждать пенсионеров, ведь для них это единственный способ выживания. Но такая ситуация приводит к тому, что мы имеем искривленные данные о реальном количестве перемещенных лиц в кране, что приводит к другим проблемам", — подчеркнул замминистра.

    Так, согласно данным действующего реестра, сейчас в Украине — 1,6 млн внутренне перемещенных лиц. При этом, заявляет Тука, в частности в Донецкой области не может быть около 520 000 переселенцев.

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    "Это не военная тайна, и все это прекрасно понимают. Вот только никто не хочет брать на себя ответственность и решать эту проблему. Министерство временно оккупированных территорий выступило с инициативой разорвать такой порочный круг, когда людей заставляют регистрироваться исключительно ради того, чтобы получать пенсию", — резюмировал замминистра.

    Ранее сообщалось, что переселенцам из Донбасса упростили оформление документов. 

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