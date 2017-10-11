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    Подход украинских политиков к миссии ООН в Донбассе неприемлем - Грызлов

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (176)

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    Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе заявил, что "некоторые политики в Украине рассматривают контингент миссии ООН как некий передовой отряд".
    Борис Грызлов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Подход отдельных украинских политиков к миссии ООН в Донбассе неприемлем ни для кого, кто действительно хочет мира, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко
    Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

    "Некоторые политики в Украине почему-то рассматривают контингент миссии ООН как некий передовой отряд, за которым на Донбасс должны прийти украинские Вооруженные силы, так называемые добровольческие и полицейские формирования. Естественно, что такой подход неприемлем для Донбасса. Думаю, что он неприемлем и для самой ООН и для всех, кто действительно хочет мира на этой территории", — заявил он РИА Новости.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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