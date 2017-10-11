Подход украинских политиков к миссии ООН в Донбассе неприемлем - Грызлов

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Подход отдельных украинских политиков к миссии ООН в Донбассе неприемлем ни для кого, кто действительно хочет мира, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

"Некоторые политики в Украине почему-то рассматривают контингент миссии ООН как некий передовой отряд, за которым на Донбасс должны прийти украинские Вооруженные силы, так называемые добровольческие и полицейские формирования. Естественно, что такой подход неприемлем для Донбасса. Думаю, что он неприемлем и для самой ООН и для всех, кто действительно хочет мира на этой территории", — заявил он РИА Новости.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.