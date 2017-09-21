Стрельба не стихает: спецкор рассказал о "горячих точках" в Донбассе

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В школах на линии соприкосновения в зоне АТО стало больше учеников. Об этом сообщается в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ по состоянию на 20 сентября.

В частности, в отчете говорится, что за период с 4 по 17 сентября команда миссии ОБСЕ посетила 60 школ с обеих сторон линии соприкосновения, и в некоторых школах наблюдатели заметили, что увеличился набор учащихся по сравнению с прошлым годом.

В то же время в миссии ОБСЕ отметили, что в ряде школ, расположенных недалеко от линии соприкосновения, не хватает учителей.

О ситуации на Востоке страны сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

У вас есть ли информация о том, что в школах на линии соприкосновения стало учиться больше детей?

— Да, это действительно так, некоторое количество людей, которые на время покинули зону АТО и имеют возможность вернуться ближе к линии разграничения, сделали это. И здесь причин несколько.

Понятно, что кто-то не смог просто устроиться на мирных территориях, не хватило средств, а вторая причина, это то, что сейчас в зоне боевых действий все-таки стало потише и люди верят в то, что все-таки мир рано или поздно наступит и возвращаются.

Читайте также: Военное положение по-новому: закон о реинтеграции Донбасса

Я не берусь сказать точно, насколько больше стало учеников, предполагаю, что процентов на 10-15 по сравнению с прошлым годом, визуально и точечно по тем местам, о которых могу говорить с уверенностью. Но то, что стало больше, это действительно так.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Начало учебного года в ДНР

С чем это может быть связано?

– В первую очередь, вера в то, что мир наступит и это "школьное перемирие" продлится достаточное количество времени.

Вторая причина: люди все равно возвращаются на свои обжитые места, в свои дома и верят в то, что безопасность в школах будет соблюдена, и в общем-то к этому определенные усилия прикладываются.

Несмотря на то, что в первую очередь все зависит от обстрелов и активных боевых действий, но и то, что полиция и местные власти делают учебу максимально безопасной, присутствуют полицейские почти во всех учебных заведениях, охраняют учебные заведения… Это вселяет оптимизм, и люди в это верят.

А правоохранители с украинской стороны или с обеих?

– Нет, я могу с уверенностью говорить только с украинской стороны. О той стороне более точной информации у меня нет по наличию местных так называемых правоохранителей, но и с той стороны школы работают и там тоже есть дети.

Изменилась ли система обучения на Востоке в этом году?

– Нет, все делается обычно, такие же программы как и по всей стране, единственное, что максимально ограничены вечерние, дополнительные занятия, то есть, все укладывается в световой день, и уроки начинаются как везде по Украине, и та же учебная программа, это если говорить о нашей стороне.

С той стороны, там немного система, безусловно, изменилась, там ее подводят под российские стандарты, там больше каких-то так называемых патриотических уроков, субботников, там практически не изучают украинский язык, остался факультативно один урок в неделю.

Хватает учителей, учебников и всего, что нужно ученикам?

– С учителями есть проблема, их не хватает. Не скажу, что это катастрофичная проблема, но нехватка есть и об этом заявляют практически во всех школах, в тех населенных пунктах, которые находятся непосредственно вблизи линии разграничения.

Есть проблемы и с материальной базой, в том плане, что в той же Красногоровке дети учатся практически в школе, которая пострадала от обстрелов, там видны следы обстрелов.

Что касается учебников и дополнительных каких-либо канцелярских принадлежностей, то помогают и благотворительные фонды, и гумпомощь привозят, то есть, с этим нет проблем.

В целом какая ситуация на Востоке? В штабе АТО сообщают, что ситуация несколько обострилась, особенно в Донецком направлении в районе Авдеевской промзоны.

— Если брать в целом по всей зоне АТО, то ситуация стабильная, но скорее спокойная, чем напряженная. Обстрелов все равно, по сравнению с серединой лета, даже концом лета, гораздо меньше стало, но тем не менее, всплески определенные напряженности наблюдаются.

Да, действительно, сегодня ночью были слышны взрывы в районе промзоны, слышны были даже в центре Донецка. К утру эти обстрелы прекратились, сейчас в Донецке и окрестностях достаточно тихо и спокойно.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия ночного обстрела в Донецке

Напряженные точки — это по-прежнему поселки под Мариуполем и авдеевская промзона, где стрельба не стихала ни на один день. В целом же обстановка достаточно спокойная и каких-то всплесков боевых действий сейчас нет.

Какая гуманитарная ситуация в регионе?

– Нельзя говорить о том, что она идеальная, но тем не менее, благодаря опять же этому затишью, то, о чем говорили в ОБСЕ, и то что подтверждают мирные жители, создавались так называемые окна тишины, и за последние две недели коммунальщики смогли в нескольких районах, в первую очередь в районе Авдеевки, восстановить нарушенные коммуникации, и сейчас проблем таких глобальных с гуманитарной обстановкой в регионе нет.

Конечно, есть какие-то точечные проблемы, но без них никуда не денешься.

Пресс-центр АТО / Facebook Ситуация в Авдеевке

На КПП наблюдаются очереди?

– До 100 машин в день считают, это не очередь. Хотя, конечно, несколько часов, возможно, нужно постоять, но бывало и больше.

Сейчас есть такая тенденция, с той стороны стало тяжелее выехать, медленнее пропускают так называемые представители ДНР, мотивируют это тем, что у них не хватает компьютерной техники, буквально одним-двумя компьютерами приходится пользоваться.

Почему это происходит на самом деле, мне сложно судить, но выехать оттуда сейчас гораздо тяжелее, чем въехать.

К слову, международный обозреватель «ГС» Владимир Воля считает, что судя по количеству проектов, поданных для урегулирования конфликта на Донбассе, процесс движется к завершению. А политолог-международник Антон Кучухидзе подчеркивает, что Украина только критикует российскую инициативу по введению миротворцев на Восток, но свой план в публичном доступе так и не предоставила.