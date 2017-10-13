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    Силовики сообщили подробности ДТП с участием автомобиля ОБСЕ в Донбассе

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    Во время встречного разъезда на автодороге Орловка - Уманское Донецкой области произошло столкновение между военным транспортным средством Национальной гвардии Украины и автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
    Автомобили Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Военные подтвердили столкновение между транспортным средством Нацгвардии и автомобилем спецмиссии ОБСЕ на автодороге Орловка-Уманское Донецкой области, сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции (АТО) операции силовиков в Facebook.

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    "Во время встречного разъезда на автодороге Орловка — Уманское Донецкой области произошло столкновение между военным транспортным средством Национальной гвардии Украины и автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации участники ДТП претензий друг к другу не имеют", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Смертельное столкновение автобусов под Киевом: погиб военный, 8 ранены

    Ранее сообщалось, что кортеж замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александра Хуга попал в ДТП в районе подконтрольной Киеву Авдеевки, столкнувшись с бронетранспортером силовиков, никто не пострадал.

    Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Славянске (Донецкая область), в результате которого военный грузовик протаранил маршрутку

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