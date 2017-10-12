Лидер "Нацкорпуса" сообщил, кто способен "вернуть Киеву Донбасс"

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины и лидер партии "Национальный корпус" (основана на базе полка Нацгвардии "Азов") Андрей Билецкий заявил, что только "реальные националисты" могут вернуть Киеву временно неподконтрольные территории Донбасса, сообщает издание "Апостроф".

Билецкий убежден, что Украина может вернуть территории Донбасса собственными силами и этому, по его словам, поспособствуют националисты.

"Мы меняем систему, у нас появляются реальные националисты, национально ориентированные люди, патриоты у власти, они меняют систему, они делают нормальную экономику. Мы делаем полноценную армию, полноценные спецслужбы. Эти спецслужбы начинают дергать Россию на всех фронтах, а у нее их очень много", — сказал он.

Лидер "Нацкорпуса" считает, что моральный дух военнослужащих с нынешним главнокомандующим — президентом Петром Порошенко — "не может быть высоким".

"Моральный дух с таким президентом, с таким главнокомандующим, с такой системой власти не может быть высоким, просто не может. Потому что солдат чувствует, что безразлично, что он делает, потому что дела решаются теми, кто сверху, и к тому же непорядочно, нечестно", — добавил он.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.