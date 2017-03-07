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    Общество

    Генпрокуратура вызвала на допрос Ляшко, Лозового, Левуса и Билецкого

    (обновлено: )28
    Нардеп Андрей Лозовой сообщил, что народных депутатов в ГПУ вызвали в качестве свидетелей, однако по какому именно делу, в Гепрокуратуре не указали.
    Здание ГПУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве свидетеля лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Билецкого.

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    Об этом Лозовой сообщил на странице в Facebook. Нардеп также опубликовал фото повестки.

    "Генеральная прокуратура вызывает на допрос Олега Ляшко, Андрея Левуса, Андрея Белецкого и меня. По какой теме — в повестке не указано, только номер производства. Всех преступников уже переловили, коррупционеров пересажали", — написал Лозовой.

    Ранее лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал не делать поспешных выводов относительно виновности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

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