Генпрокуратура вызвала на допрос Ляшко, Лозового, Левуса и Билецкого

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве свидетеля лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Билецкого.

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Об этом Лозовой сообщил на странице в Facebook. Нардеп также опубликовал фото повестки.

"Генеральная прокуратура вызывает на допрос Олега Ляшко, Андрея Левуса, Андрея Белецкого и меня. По какой теме — в повестке не указано, только номер производства. Всех преступников уже переловили, коррупционеров пересажали", — написал Лозовой.

Ранее лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал не делать поспешных выводов относительно виновности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.