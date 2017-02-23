Угрозами Билецкого должны заняться компетентные органы - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Блокада на Донбассе — это уничтожение промышленности государства, считает народный депутат от фракции "Народного фронта" Олег Кришин.

Народный депутат, лидер партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона "Азов", Андрей Билецкий во время своего выступления в Верховной Раде зачитал ультиматум власти от националистических сил.

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"Мы, украинские националисты, объединены. И я вам обещаю, что если вы вздумаете не выполнить (наши требования — Ред.), у нас хватит смелости, сил и решимости, самораспустить эту Верховную Раду. Поверьте, мы это сделаем! Мы собрались за то, чтобы начать борьбу за власть, чтобы она была не воровская, а украинская", — заявил Билецкий.

"Тем, кто занимается такими вещами, как блокада на Донбассе, я бы порекомендовал читать классику, — говорит Олег Кришин. — Есть очень интересная книга, "Атлант расправил плечи", которую должен прочитать любой, кто делает заявления подобные тем, которые озвучил Андрей Билецкий. Нельзя своими руками уничтожать свою же промышленность. На мой взгляд, подобные действия и угрозы — чистой воды популизм, под которым нет никакого экономического обоснования. Лично я был и остаюсь противником блокады — политики должны думать, прежде всего, об экономике государства".

По словам политика, заявления лидера "Азова" о силовом роспуске ВР в случае отказа поддержать блокаду на Донбассе несут угрозу национальной безопасности.

"Я крайне возмущен заявлением Билецкого с трибуны Верховной Рады. Ведь все мы помним, что, к примеру, произошло в парламенте Армении в 1999-м году, когда в зал заседаний ворвались вооруженные люди, которые начали расстреливать депутатов. Вообще, мне кажется, что заявлению Билецкого должны дать оценку соответствующие компетентные органы", — подытожил Кришин.