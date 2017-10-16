наверх
16.10.201719:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донбассе в результате обстрела поселка ранена женщина

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (180)

    (обновлено: )62
    Как сообщил Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации, ополченцами был обстрелян поселок Железное Донецкой области.
    Ситуация в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы обстреляли поселок Железное Донецкой области, ранена местная жительница.

    Губернатор сообщает, что обстрел из минометов начался примерно в 14.00.

    Смотрите также: Судьба переселенцев и реинтеграция Донбасса. Мнение эксперта

    "Обстрел длился минут 40. В результате повреждения получили 15 частных домов. Пострадала женщина 1969 года рождения — получила ранения в область шеи и туловища. Ее уже прооперировали, врачи оценивают ее состояние как стабильное", — написал Жебривский в Facebook.

    Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины заявила, что на сегодняшний день в заложниках у ополченцев в Донбассе находятся 152 украинских гражданина, еще 404 — считаются пропавшими без вести.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Служба безопасности Украины
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое