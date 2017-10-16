В Донбассе в результате обстрела поселка ранена женщина

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы обстреляли поселок Железное Донецкой области, ранена местная жительница.

Губернатор сообщает, что обстрел из минометов начался примерно в 14.00.

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"Обстрел длился минут 40. В результате повреждения получили 15 частных домов. Пострадала женщина 1969 года рождения — получила ранения в область шеи и туловища. Ее уже прооперировали, врачи оценивают ее состояние как стабильное", — написал Жебривский в Facebook.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины заявила, что на сегодняшний день в заложниках у ополченцев в Донбассе находятся 152 украинских гражданина, еще 404 — считаются пропавшими без вести.